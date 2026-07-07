Portugal no ranking 'Top 50 Medical Tourism Destinations in the World 2026'

Portugal ocupa a 25.ª posição do ranking 'Top 50 Medical Tourism Destinations in the World 2026" da Travel and Tour World', que vem reforçar a sua qualidade enquanto destino de Turismo Médico

De acordo com a Travel and Tour World (TTW), a classificação atribuída reconhece a crescente atractividade de Portugal no segmento do Turismo Médico, destacando factores como a qualidade dos cuidados de saúde, unidades hospitalares com acreditação internacional, os tratamentos especializados e a crescente procura por soluções de saúde confiáveis, acessíveis e de alta qualidade por parte de cidadãos estrangeiros.

Portugal afirma-se como um destino competitivo no panorama internacional do Turismo Médico, , impulsionado pela crescente procura de cuidados de saúde além-fronteiras, pelos reconhecidos serviços clínicos de elevada qualidade e opções de tratamento com boa relação custo-benefício, complementados por condições favoráveis à recuperação dos pacientes.

Entre as áreas médicas apontadas como mais relevantes em Portugal incluem-se a Medicina de Reprodução e tratamentos de fertilidade, Cirurgia Estética e Reconstrutiva, Ortopedia, Cardiologia, Oncologia, Medicina Dentária, Oftalmologia, Medicina Física e de Reabilitação, e Programas de Bem-estar e Recuperação.

A TTW identifica Lisboa, Porto, Coimbra, Braga, Faro, Funchal, Aveiro, Cascais, Setúbal e Évora como as cidades portuguesas com a oferta mais significativa neste segmento.