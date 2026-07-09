Helena Leal destaca trabalho em rede na promoção da saúde e prevenção da doença

A vereadora com os pelouros da Saúde, Social e Inclusão da Câmara Municipal do Funchal, Helena Leal, destacou hoje o papel das autarquias na promoção da saúde e na prevenção da doença, durante a conferência-debate sobre o documento “Caminhos de Consenso e Compromisso para a Saúde em Portugal”, promovida pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS), no Colégio dos Jesuítas.

A iniciativa integra o ciclo de conferências promovido pelo CNS no âmbito da consulta pública do documento, envolvendo várias entidades.

Na sua intervenção, Helena Leal felicitou o Conselho Nacional de Saúde pela realização de uma consulta pública descentralizada, que inclui as Regiões Autónomas, defendendo que este processo permitirá construir uma visão partilhada para o futuro da saúde em Portugal.

A autarca sublinhou que "a saúde é uma responsabilidade coletiva" e que resulta, em grande medida, das condições em que as pessoas vivem, trabalham, estudam e envelhecem, defendendo uma abordagem integrada sobre os determinantes sociais da saúde, como a habitação, a educação, o ambiente, a mobilidade, a alimentação, a cultura, o desporto e a inclusão social.

Helena Leal destacou ainda as políticas públicas desenvolvidas pelo Município do Funchal na área da promoção da saúde e prevenção da doença, através da literacia em saúde, da identificação de vulnerabilidades e da implementação de respostas ajustadas às necessidades da população.

Como exemplos, referiu a Divisão de Saúde e Bem-Estar, o Conselho Municipal de Saúde e Bem-Estar, os programas de envelhecimento ativo, a Estratégia Alimentar do Funchal, o Projeto Educativo Municipal, iniciativas de promoção da saúde física e mental, rastreios, ações de sensibilização e projetos nas áreas da igualdade, inclusão social e apoio às pessoas em situação de sem-abrigo.

A vereadora reafirmou o compromisso da Câmara Municipal do Funchal em continuar a colocar a saúde no centro da sua ação, reforçando o trabalho em parceria com o Governo Regional, instituições e demais entidades, salientando que as autarquias desempenham um papel fundamental na promoção da saúde, prevenção da doença e redução das desigualdades.