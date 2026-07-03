ANSA/Orquestra Clássica da Madeira apresenta Madbrass7 & Percussão no Saccharum Hotel
É já amanhã, pelas 21h00, no Saccharum Hotel, que a ANSA/Orquestra Clássica da Madeira apresenta o concerto com MadBrass7 & Percussão.
De acordo com o director artístico da Orquestra Clássica da Madeira, Norberto Gomes, "o Madbrass 7 & Percussão, através de uma selesção cuidadosa de composições apropriadas para esta formação, irá oferecer um concerto que será marcante na programação da nossa instituição".
O público terá a oportunidade de apreciar um repertório que percorre diferentes épocas da história da música, com obras dos períodos romântico e moderno.
Do século XIX será interpretada a abertura 'O Poeta e o Camponês', de Franz von Suppé, composta em 1846 e apresentada num arranjo do trompetista Rui Vidal, músico da Orquestra Clássica da Madeira.
Do período moderno fazem parte a suite de 'Maria de Buenos Aires', do compositor argentino Astor Piazzolla, considerado uma das maiores referências do tango e criador do Tango Nuevo; um medley de 'The Greatest Showman', da autoria de Benj Pasek e Justin Paul, apresentado num arranjo do trombonista Luís Rodrigues, primeiro trombone da Orquestra Clássica da Madeira; 'Vi Ana na Rua do Capelão', de Vítor de Faria; e, a encerrar o concerto, 'Jazz Waltz, Swing from 'A Mighty Fortress'', do compositor norte-americano Antony O'Toole, cujas obras têm sido interpretadas por músicos e agrupamentos de diversos países.
Fica aqui o convite para um serão alegre, após o jantar, e com o melhor que a música tem para oferecer num espaço caraterizado pela elegância e o conforto com uma paisagem esplêndida sobre o mar, numa noite de Verão que convida ao relaxamento e ao usufruto do belo". Norberto Gomes
Os bilhetes custam 20 euros e podem ser adquiridos na recepção do Saccharum Hotel.
Programa
Franz von Suppé [1819-1895] Arr. Rui Vidal – Poet and Peasant
Astor Piazzolla [1921-1992] – Suite from “Maria de Buenos Aires”
Arr. Luís Rodrigues – The Greatest Showman
Vítor de Faria [n 1978] – Vi Ana na Rua do Capelão
Antony O´Toolen [n. 1988] – Jazz Waltz, Swing from “A Mighty Fortress”
Músicos
Péter Víg .Trompa
Rúben Silva . Trompa
Mário Pinto . Trompete
Rui Vidal . Trompete
Luís Rodrigues . Trombone
Pedro Pinto . Trombone
Fabien Filipe . Tuba
Duarte Santos . Percussão
Jorge Garcia . Percussão