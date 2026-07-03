ANSA/Orquestra Clássica da Madeira apresenta Madbrass7 & Percussão no Saccharum Hotel

É já amanhã, pelas 21h00, no Saccharum Hotel, que a ANSA/Orquestra Clássica da Madeira apresenta o concerto com MadBrass7 & Percussão.

De acordo com o director artístico da Orquestra Clássica da Madeira, Norberto Gomes, "o Madbrass 7 & Percussão, através de uma selesção cuidadosa de composições apropriadas para esta formação, irá oferecer um concerto que será marcante na programação da nossa instituição".

O público terá a oportunidade de apreciar um repertório que percorre diferentes épocas da história da música, com obras dos períodos romântico e moderno.

Do século XIX será interpretada a abertura 'O Poeta e o Camponês', de Franz von Suppé, composta em 1846 e apresentada num arranjo do trompetista Rui Vidal, músico da Orquestra Clássica da Madeira.

Do período moderno fazem parte a suite de 'Maria de Buenos Aires', do compositor argentino Astor Piazzolla, considerado uma das maiores referências do tango e criador do Tango Nuevo; um medley de 'The Greatest Showman', da autoria de Benj Pasek e Justin Paul, apresentado num arranjo do trombonista Luís Rodrigues, primeiro trombone da Orquestra Clássica da Madeira; 'Vi Ana na Rua do Capelão', de Vítor de Faria; e, a encerrar o concerto, 'Jazz Waltz, Swing from 'A Mighty Fortress'', do compositor norte-americano Antony O'Toole, cujas obras têm sido interpretadas por músicos e agrupamentos de diversos países.

Fica aqui o convite para um serão alegre, após o jantar, e com o melhor que a música tem para oferecer num espaço caraterizado pela elegância e o conforto com uma paisagem esplêndida sobre o mar, numa noite de Verão que convida ao relaxamento e ao usufruto do belo". Norberto Gomes

Os bilhetes custam 20 euros e podem ser adquiridos na recepção do Saccharum Hotel.

Programa

Franz von Suppé [1819-1895] Arr. Rui Vidal – Poet and Peasant

Astor Piazzolla [1921-1992] – Suite from “Maria de Buenos Aires”

Arr. Luís Rodrigues – The Greatest Showman

Vítor de Faria [n 1978] – Vi Ana na Rua do Capelão

Antony O´Toolen [n. 1988] – Jazz Waltz, Swing from “A Mighty Fortress”

Músicos

Péter Víg .Trompa

Rúben Silva . Trompa

Mário Pinto . Trompete

Rui Vidal . Trompete

Luís Rodrigues . Trombone

Pedro Pinto . Trombone

Fabien Filipe . Tuba

Duarte Santos . Percussão

Jorge Garcia . Percussão