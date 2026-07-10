Albuquerque desvaloriza ausência do PSD nacional

Miguel Albuquerque garantiu esta sexta-feira que as relações entre o PSD Madeira e a direcção nacional do partido estão “normalizadas”, desvalorizando a ausência de representantes do PSD nacional e do PSD Açores na Festa da Herdade do Chão da Lagoa, marcada para este domingo.

À margem da inauguração do restaurante Lucca Italian Cuisine, no Funchal, o presidente do PSD Madeira foi questionado sobre a presença das estruturas social-democratas nacionais e açorianas no tradicional evento partidário, que este ano contará apenas com a participação da estrutura regional.

Albuquerque indicou que não houve convite dirigido ao PSD nacional nem ao PSD Açores para esta edição da iniciativa e afastou qualquer interpretação política sobre a ausência.

“As relações estão normalizadas”, declarou o líder social-democrata madeirense, garantindo que não existe qualquer problema na articulação entre as diferentes estruturas do partido.

A Festa da Herdade do Chão da Lagoa realiza-se este domingo, mantendo-se como uma das principais iniciativas políticas anuais do PSD Madeira, mas, desta vez, sem a presença de dirigentes convidados de outras estruturas do partido.