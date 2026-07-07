PSD-Madeira reafirma compromisso com a liberdade e a democracia na Venezuela

O Grupo Parlamentar do PSD-Madeira teve, no dia de ontem, "a honra de ser o primeiro grupo parlamentar" a receber Manuel Enrique Ferreira, luso-descendente e antigo preso político na Venezuela, acompanhado pela Presidente da VENECOM, Ana Cristina Monteiro, num encontro marcado pelo reconhecimento do trabalho que a Região Autónoma da Madeira tem desenvolvido em defesa da liberdade, da democracia e da libertação dos presos políticos naquele país.

Manuel Enrique Ferreira sublinhou que, após a sua libertação, fez questão de vir à Madeira para reconhecer o papel activo da Região e do PSD-Madeira na denúncia da situação dos presos políticos na Venezuela, tendo, imediatamente à saída da prisão, contactado o deputado Carlos Fernandes para agradecer o apoio, o empenho e o trabalho desenvolvido junto das entidades diplomáticas e políticas em defesa da libertação dos presos políticos e dos direitos fundamentais.

De acordo com o partido, o encontro permitiu ainda abordar a importância da democracia e da liberdade na Venezuela, valores que o PSD-Madeira considera "inegociáveis e pelos quais continuará a lutar, em solidariedade com o povo venezuelano, com a comunidade portuguesa, com os lusodescendentes e com os muitos madeirenses que continuam profundamente ligados àquele país."

A reunião decorreu também num momento em que a situação vivida na Venezuela continua a merecer particular atenção e preocupação por parte da Madeira, "que tem acompanhado, com cautela e sentido de responsabilidade, a evolução dos inenarráveis desastres naturais que se têm presenciado no país".

A importância atribuída pela Região a esta realidade ficou, aliás, demonstrada pela disponibilidade imediata, manifestada pelo Governo Regional, em mobilizar uma equipa de protecção civil para acudir às necessidades perante tamanhas catástrofes.

Da parte do Grupo Parlamentar do PSD-Madeira, foi reafirmada a total disponibilidade para continuar a acompanhar, com sentido de responsabilidade e solidariedade, a situação vivida na Venezuela, quer no plano político e diplomático, em defesa da liberdade, da democracia e dos direitos fundamentais, quer no apoio que se revele necessário perante as catástrofes que têm afetado o país e as suas populações, incluindo a comunidade portuguesa, lusodescendente e madeirense ali residente.