Chega e IL criticam ausência do país do PM para ver selecção no Mundial de futebol

Os deputados Pedro Pinto, do Chega, e Rui Rocha, da IL, criticaram hoje a ausência do país do primeiro-ministro numa época crítica dos incêndios para assistir ao jogo da seleção nacional no Mundial de futebol, no Canadá.

Durante a votação em plenário de um projeto do PCP sobre bombeiros, os dois aproveitaram o período dedicado à avocação para criticar Luís Montenegro, que assistiu hoje de madrugada ao Portugal-Croácia, que a seleção venceu por 2-1.

"Numa altura que o país arde e o ministro da Administração Interna dramatizou a situação e meteu Portugal em estado de alerta, nós temos o nosso primeiro-ministro ontem em Toronto, todo contente a ver o futebol", afirmou Pedro Pinto, numa intervenção que mereceu protestos da bancada do PSD.

O líder parlamentar do Chega referiu que Montenegro foi em "viagem institucional, em viagem em representação de todos os portugueses"

"Mas a verdade é esta: não podemos criticar António Costa em 2017, quando estava de férias quando houve os incêndios de Pedrógão, e fazer a mesma coisa passado dez anos", disse.

Também o ex-presidente da IL Rui Rocha disse ser necessário repensar "esta visão futebolocêntrica do país".

"Este é um órgão de soberania, outro órgão de soberania entendeu fazer-se representar no jogo, eu só posso exprimir uma opinião pessoal, a minha, sobre aquilo que faria: estaria no meu país a acompanhar, em coerência com as mensagens que têm sido divulgadas, o estado de alerta, o barril de pólvora. Só estar no país faria sentido neste momento", considerou.

Pelo PSD, o deputado Nuno Gonçalves fez questão de responder diretamente ao deputado Pedro Pinto.

"O primeiro-ministro jamais, jamais estará com um raminho de oliveira e uma garrafa de 33 centilitros a apagar um incêndio fictício, como vocês são acusados de fazer", disse, numa referência a uma publicação nas redes sociais do líder do Chega, André Ventura, no verão passado.

O deputado apelou que o parlamento se concentre no apoio aos bombeiros e atirou a recentes votações do Chega aliado à esquerda parlamentar.

"Em vez de falar do primeiro-ministro, porquê que não contrata um carpinteiro que vá aumentar aquela bancada (apontando para o lado esquerdo do hemiciclo) e se senta onde o senhor deve estar, que é ali junto da esquerda, que é o que tem feito nos últimos tempos", disse.

Luís Montenegro, que tinha previsto regresso a Portugal a tempo de presidir ao Conselho de Ministros em Guimarães ao início da tarde, já tinha assistido ao segundo jogo da seleção na fase de grupos em Houston, nos Estados Unidos da América, contra o Uzbequistão, que Portugal ganhou por 5-0.

O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, esteve no jogo de estreia de Portugal no Mundial de 2026, frente à República Democrática do Congo, que terminou 1-1, realizado também Houston, enquanto o Presidente da República, António José Seguro, marcou presença no terceiro jogo da seleção, contra a Colômbia, que terminou empatado a zero e realizou-se em Miami, também nos Estados Unidos.

O Portugal-Espanha, dos oitavos de final do Mundial2026 de futebol, está agendado para segunda-feira, em Arlington, nos Estados Unidos, e tem início marcado para as 14:00 locais (20:00 em Lisboa).

O Campeonato do Mundo de Futebol de 2026, o primeiro com 48 seleções, começou em 11 de junho e vai decorrer até 19 de julho, dia da final, com jogos nos Estados Unidos da América, no México e no Canadá.