Summer Opening abre portas para o segundo dia sob calor intenso

As portas do recinto da 12.ª edição do Summer Opening abriram às 16h30 desta sexta-feira, dando início ao segundo dia do festival que decorre no Parque de Santa Catarina, no Funchal.

Apesar do calor intenso que se faz sentir desde o início da tarde, os primeiros festivaleiros começaram a entrar no recinto logo após a abertura e procuraram os espaços de sombra antes do arranque dos concertos. O ambiente é de expectativa para mais uma noite de música, convívio e animação.

A inaugurar o palco principal está Blanko e é o responsável por dar o pontapé de saída ao segundo dia do festival. A actuação marca o arranque de um cartaz que prossegue ao longo da noite com Chico da Tina, Lond3r Johny e termina com Matuê, um dos nomes mais aguardados desta edição.

Enquanto isso, no palco Azáfama Electrónica, a programação arrancou com Hipopótimo, dando início à componente dedicada à música electrónica.

O CEO e cofundador do Summer Opening, Gonçalo Camacho, mostrou-se optimista para a segunda noite do festival, afirmando, ao DIÁRIO, que as expectativas são elevadas na sequência da forte adesão registada na abertura do evento. “As expectativas são boas, na sequência daquilo que aconteceu ontem”, disse, destacando a estreia de Matuê na Madeira como um dos momentos mais aguardados desta edição.

“É um artista que já há alguns anos andávamos a tentar trazer à Madeira”, referiu. Gonçalo Camacho salientou ainda o regresso de Chico da Tina e de LON3R JOHNY, ambos com novos trabalhos discográficos, bem como a aposta nos talentos regionais e na programação do palco dedicado à música eletrónica.

DIÁRIO e TSF-Madeira oferecem brindes aos presentes

O DIÁRIO e a TSF-Madeira uma vez mais estão associados ao festival e estão presentes no anfiteatro o seu habitual stand. Entre as 18h30 e as 19h30, a TSF-Madeira transmite, em directo, uma emissão especial a partir do seu estúdio móvel instalado no recinto.