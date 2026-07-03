Abertura oficial do curso de Português para lusodescendentes e imigrantes acontece na segunda-feira

A abertura oficial da 9ª edição do Curso de Língua Portuguesa, Literatura e Cultura Madeirenses terá lugar na Reitoria da Universidade da Madeira, na próxima segunda-feira, dia 6 de Julho, pelas 10h30, numa cerimónia que contará com as presenças do director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, do reitor da UMa, Professor Sílvio Fernandes, dos formadores e dos 20 formandos oriundos de países como EUA, Ucrânia, Irlanda, Suécia, Polónia, Venezuela, Turquia, Rússia e Canadá.

Segundo nota à imprensa, o curso intensivo decorre entre 6 e 31 de Julho e é promovido pela Direção Regional das Comunidades e Cooperação Externa (DRCCE), em parceria com a Universidade da Madeira (UMa). Uma iniciativa destinada a reforçar os laços linguísticos e culturais entre a Região Autónoma da Madeira, os seus emigrantes e descendentes, bem como a apoiar a integração dos cidadãos estrangeiros residentes na Região.

O curso é composto por 50 horas de aulas teóricas e 50 horas práticas de trabalho de campo, proporcionando aos participantes a oportunidade de realizar diversas atividades socioculturais em instituições governamentais, museus, bibliotecas, associações culturais e empresas regionais.

Esta componente prática permitirá aos formandos conhecer de forma mais aprofundada a realidade madeirense, promovendo uma melhor compreensão da sua identidade cultural e contribuindo para a sua inserção socioeconómica na Região Autónoma da Madeira.

O director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, sublinha a importância desta iniciativa enquanto instrumento de valorização da língua portuguesa e de reforço da identidade cultural madeirense junto das comunidades emigrantes. Aproveita ainda para salientar a relevância da iniciativa para os cidadãos estrangeiros que escolheram a Madeira para viver.