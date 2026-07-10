Montenegro envia mensagem de condolências pelas vítimas do incêndio em Almeria

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, enviou hoje uma mensagem de condolências pelas vítimas do incêndio na região de Almeria e salientou que os fogos florestais são um desafio comum a Espanha e Portugal, países que se "socorrem mutuamente".

"Recebi com enorme tristeza as notícias do trágico incêndio de Los Gallardos na província espanhola de Almeria", escreveu o chefe do executivo português na sua conta oficial na rede social X (antigo Twitter).

Na sua mensagem, o primeiro-ministro assinalou que os incêndios "são um desafio comum a Portugal e a Espanha, que tantas vezes se socorrem mutuamente".

"Apresento a todas as vítimas, seus familiares e amigos as mais sentidas condolências. Em nome de Portugal, deixo também uma palavra de conforto a todos os espanhóis. Estaremos sempre juntos", acrescentou.

Foram confirmados pelas autoridades espanholas 11 mortos no incêndio florestal em Los Gallardos, na província de Almeria, na comunidade autónoma da Andaluzia.