Montenegro destaca Portugal como aliado "confiável e proactivo"

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, destacou hoje Portugal como um aliado "confiável e proativo na segurança coletiva" da Aliança Atlântica, no primeiro dia da cimeira da NATO, que decorre até quarta-feira, em Ancara, Turquia.

Numa publicação na rede social X, o chefe do executivo adiantou que na capital turca pretende reafirmar "o compromisso de Portugal para com a Aliança Atlântica", da qual é membro fundador.

"A trajetória de investimento em Defesa e a valorização das nossas Forças Armadas, a participação em missões da Aliança, a aposta no reforço nas capacidades industriais de Defesa e o apoio à Ucrânia confirmam Portugal como um Aliado confiável e proativo na segurança coletiva", lê-se na publicação.

A cimeira de chefes de Estado e de Governo arrancou hoje e termina na quarta-feira, com foco no reforço do investimento em Defesa, nomeadamente dos aliados europeus face a um recuo dos Estados Unidos (EUA), e no apoio à Ucrânia.

Numa altura em que os EUA exigem um reforço do pilar europeu da NATO e criticam fortemente alguns aliados, - nomeadamente países como Espanha, Itália ou o Reino Unido que recusaram ceder as suas bases militares para operações ofensivas contra o Irão, - Portugal tem mantido uma postura colaborante sem antagonizar a administração norte-americana.

O país tem sido até elogiado pela administração de Donald Trump, nomeadamente no que toca ao uso da Base das Lajes, nos Açores.

Portugal, que será representado pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, e os ministros dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, e da Defesa, Nuno Melo, atingiu em 2025 pela primeira vez a meta dos 2% do PIB em Defesa e aumentou em 1,6 mil milhões de euros o investimento nesta área desde a cimeira de Haia.