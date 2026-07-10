Com impulso da fibra óptica as comunicações na Madeira cresceram em 2025

No 4.º trimestre de 2025, o número de clientes residenciais de redes e serviços de alta velocidade em local fixo na Região Autónoma da Madeira (RAM) atingiu 96,3 mil, mais 2,2% face ao trimestre homólogo. Os alojamentos cablados com fibra óptica (FTTH/B) chegaram a 258,1 mil, um aumento de 12,6% face ao período homólogo, contribuindo fortemente para o crescimento. Os alojamentos preparados para TV por cabo mantiveram-se em cerca de 112,7 mil.

Os dados do sector das Comunicações na RAM com os dados de 2025, foram actualizados hoje pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), com base em informação do Instituto Nacional de Estatística (INE) e da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM).

Assim, em 2025, os acessos à Internet em banda larga em local fixo somaram 116,8 mil, mais 2,9% do que em 2024. Deste total, 97,3 mil eram residenciais (+2,3%) e 19,5 mil não residenciais (+6,1%). A nível nacional, o crescimento foi de 2,1%, para 4,8 milhões de acessos.

Os acessos à televisão por subscrição ultrapassaram 117,0 mil em 2025, mais 2,1% face a 2024, com 101,0 mil acessos residenciais (+1,1%) e 16,0 mil não residenciais (+8,4%). A nível nacional, este indicador subiu apenas 0,5%.

Em 2024, os acessos telefónicos principais residenciais chegaram a 97,0 mil (+2,0% face a 2023), enquanto os não residenciais desceram para 33,8 mil (-1,2%). No total, os acessos rondavam os 130,7 mil (+1,1%).

Em, termos negativos também os postos telefónicos públicos na RAM, que passaram de 349, em 2013, para 27, em 2025, uma redução de 92,3%, superior à observada a nível nacional (-78,7%). A quebra registou-se nos 11 municípios da Região, havendo já concelhos sem este tipo de equipamento, salienta a DREM.

Quanto aos serviços postais, o número de estações de correios manteve-se em 19 em 2025. Os postos de correios aumentaram para 37, com a abertura de um novo posto no município da Ribeira Brava.