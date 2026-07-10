Dezanove pessoas estão dadas como desaparecidas no incêndio no sul de Espanha

As autoridades da autonomia espanhola da Andaluzia indicaram hoje que há 19 pessoas desaparecidas no incêndio em Los Gallardos, Almeria, que causou pelo menos 12 mortos e oito feridos.

O presidente do governo regional da Andaluzia, Juan Moreno, disse hoje de manhã, à estação de rádio Canal Sur, que 19 pessoas continuam desaparecidas, "sem paradeiro conhecido", acrescentando que a tragédia ocorreu porque o incêndio criou uma "espécie de ratoeira".

El incendio declarado en Los Gallardos se está acercando a Antas (Almería). Es desolador ver cómo arrasa todo el monte. Además, han tenido que desalojar a más de 50 vecinos.



Ánimo a todos y mucha fuerza. Los bomberos forestales están luchando por apagarlo, estamos en las… pic.twitter.com/EIp8d2Uexm — Rodrigo Alonso ﻥ 🇪🇸 (@Rodrigo_AlonsoF) July 9, 2026

O incêndio que deflagrou na quinta-feira pode ter sido provocado pela queda de uma linha de transporte de energia.

De acordo com a agência de notícias espanhola EFE, o incêndio já consumiu cerca de 3.150 hectares.

Este incêndio florestal transformou-se numa tragédia sem precedentes para a região do sul de Espanha, e num dos mais graves do país.

A maioria das vítimas foi encontrada numa aldeia pertencente ao município de Bédar, Los Gallardos.

Horror en Almería: al menos 12 personas mueren cuando trataban de escapar del grave incendio de Los Gallardos pic.twitter.com/Mzgqk0MQjq — EL MUNDO (@elmundoes) July 10, 2026

Segundo as autoridades, quatro cidadãos britânicos "encurralados dentro de um veículo e sete pessoas morreram ao tentar fugir a pé".

Antonio Sanz, conselheiro regional da Presidência, Saúde e Emergências, alertou que a mudança de rota para caminhos improvisados e não coordenados, no meio do fumo, agravou a tragédia, referindo que todas --- ou a grande maioria --- das vítimas mortais podem ser estrangeiras, sem fornecer mais detalhes.

Entretanto, a Unidade Militar de Emergência de Espanha (UME) mobilizou 200 efetivos e 70 viaturas de diversos tipos para auxiliar no combate ao incêndio em Los Gallardos, confirmou a ministra da Defesa, Margarita Robles.