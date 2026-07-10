Possível chuva fraca esta tarde na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, exista períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral pouco nublado na vertente sul da ilha da Madeira até ao final da manhã, bem como períodos de chuva, em geral fraca, a partir da tarde.

O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) a predominar de noroeste.

Quanto à temperatura, esta vai oscilar entre os 21ºC de mínima e os 28.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 20.ºC de mínima e os 26.ºC de máxima.

Já para o Funchal está previsto períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral pouco nublado até ao final da manhã, bem como períodos de chuva, em geral fraca, a partir da tarde. O vento será fraco (inferior a 15 km/h).

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta ondas de noroeste com 1 metro na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas inferiores de 1 metro.



A temperatura da água do mar irá variar entre os 22 e 23.ºC