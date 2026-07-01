CDU diz que derrota do Pacote Laboral prova que é possível travar os poderes instituídos

A CDU/Madeira organizou um almoço/comício no Funchal, no Dia da Região Autónoma da Madeira, tendo como lema 'A Autonomia ao serviço dos trabalhadores e do povo', que contou com 200 participantes, onde o coordenador regional, Edgar Silva, destacou "a importância política e estratégica da rejeição e da derrota do 'Pacote Laboral' que os governos, da República e desta Região, e os seus apoiantes, queriam aprovar a todo o custo, naquele que seria um dos maiores ataques a direitos colectivos".

Neste comício da CDU/Madeira, Edgar Silva referiu ainda que "a derrota do Pacote Laboral, no seguimento de onze meses de luta intensa, com destaque para as Greves Gerais de 11 de Dezembro e 3 de Junho, revela a importância da força organizada e da luta dos trabalhadores e o seu papel decisivo na resistência à ofensiva, na luta pelos direitos".

De acordo com Edgar Silva, "no Dia da Região tem especial significado a derrota do Pacote Laboral, na medida em que demonstra como é possível afirmar direitos dos trabalhadores e do povo". "A derrota do Pacote Laboral demonstra como, apesar das dificuldades e adversidades políticas, é possível alterar as intenções dos poderes instituídos e dos poderosos desta terra", acrescenta.

A finalizar, disse que "a derrota do Pacote Laboral acentuou o isolamento político e social dos actuais governantes e é, sobretudo, a derrota dos projectos e da agenda retrógrada e antidemocrática dos governos PSD/CDS na República e nesta Região".

No almoço/comício também teve lugar a uma intervenção da Juventude CDU, através de Gonçalo Ramos, na qual foram expostos os problemas da juventude estudantil e da juventude trabalhadora desta Região Autónoma e aquelas que são as justas reivindicações da juventude "para uma vida melhor nesta terra".