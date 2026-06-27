Bélgica bate Nova Zelândia e qualifica-se com o Senegal

A Bélgica qualificou-se na sexta-feira para os 16 avos de final do Mundial de futebol de 2026, ao golear a Nova Zelândia, que foi eliminada, por 5-1, em encontro da terceira jornada do Grupo G.

Leandro Trossard, aos 28 e 50 minutos, Kevin De Bruyne, aos 66, Romelu Lukako, aos 86, e Alexis Saelemaekers, aos 90+4, apontaram os tentos dos belgas, enquanto Elijah Just faturou para o conjunto da Oceânia, aos 84.

Os belgas acabaram com cinco pontos e 6-2 em golos, contra a mesma pontuação e 5-3 em golos do Egito, que já estava apurado e fechou em segundo, depois do 1-1 com o Irão, num jogo em que marcou primeiro, por Mahmoud Saber (cinco minutos), com Ramin Rezaeian (14) a restabelecer a igualdade.

Os iranianos ficaram em terceiro, com três pontos (3-3 em golos), desfecho que, indiretamente, garantiu o apuramento do Senegal, como um dos oito melhores segundos (fechou em terceiro do Grupo I com três pontos e 8-6 em golos).