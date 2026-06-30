França vence Suécia e marca encontro nos 'oitavos' com Paraguai

A França qualificou-se sem dificuldades para os oitavos de final do Mundial de futebol de 2026, ao bater a Suécia por 3-0, no sexto jogo dos '16 avos', em East Rutherford, nos Estados Unidos.

Kylian Mbappé, aos 45 e 74 minutos, para passar a contar seis golos em 2026 e 18 em Mundiais, em 18 jogos, e Bradley Barcola, aos 53, selaram o triunfo dos galeses.

Nos oitavos de final, em encontro marcado para sábado, a França, campeã mundial em 1998 e 2018 e 'vice' em 2006 e 2022, defronta o Paraguai, 'carrasco' da Alemanha (4-3 nos penáltis, após 1-1 nos 120 minutos).