Montenegro agradece a Delcy Rodríguez que reconheceu ação de Portugal

O primeiro-ministro agradeceu hoje à presidente interina da Venezuela, dizendo que Delcy Rodríguez reconheceu a ação de Portugal após os sismos no país e lhe transmitiu condolências pelas vítimas portuguesas.

"Agradeço as palavras que acabaram de me ser transmitidas pela presidente Delcy Rodriguez de reconhecimento pela ação de Portugal e as condolências do povo venezuelano às famílias das vítimas portuguesas", afirmou Luís Montenegro, numa publicação na rede social X.

O primeiro-ministro reiterou que o Governo decretou um dia de luto nacional, a cumprir no próximo domingo, "pela memória das vítimas dos sismos na Venezuela, em particular pelos portugueses e lusodescendentes", e que está a acompanhar "de forma muito próxima" as equipas portuguesas "e todos os trabalhos no terreno, em contacto permanente com as autoridades venezuelanas".

Hoje, em declarações à comunicação social em Lisboa, Montenegro já tinha anunciado o dia de luto nacional e admitido que ainda se está longe de um balanço final sobre a dimensão desta tragédia.

"Não temos a possibilidade, neste momento, de perspetivar aquele que será o resultado final do apuramento das vítimas, em particular das vítimas mortais desta tragédia. Infelizmente, gostaríamos de poder hoje dizer que essa avaliação estaria concluída ou perto disso, mas ainda não é o caso", disse.

Os sismos registados na Venezuela em 24 de junho causaram pelo menos 1.943 mortos e 10.571 feridos, segundo o mais recente balanço oficial.

Entre os mortos, há pelo menos 71 portugueses e lusodescendentes, e outros 71 estão desaparecidos ou incontactáveis.

Vários países, incluindo Portugal e outros estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

A base de operações da missão portuguesa de resposta aos sismos está sediada em Catia la Mar, em La Guaira, uma zona de grande concentração de portugueses e lusodescendentes.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Dezenas de edifícios ruíram ou ficaram gravemente danificados na capital Caracas e na região de La Guaira, uma das mais afetadas.