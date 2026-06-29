Jardim diz que Montenegro e Passos são aves do mesmo ninho

Bom dia. Estas são as principais notícias do dia impressas nos jornais nacionais desta segunda-feira, 29 de Junho de 2026. O destaque, no que à Madeira diz respeito, vem na entrevista do antigo presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim.

No Público:

- "Governo afasta novo alívio no IRS este ano devido às tempestades"

- "Entrevista. Alberto João Jardim: 'Passos Coelho e Montenegro são aves da mesma plumagem'"

- "Fundo de Resolução. Venda do Novo Banco não evita novo encargo de 630 milhões"

- "Julian Barnes. 'O meu cancro é incurável, mas é gerível. É como a vida'"

- "Terramoto. A esperança que ainda resiste nos escombros da Venezuela"

- "Mundial 2026. Ronaldo soma todos os minutos. Nenhum outro veterano o faz"

- "Demografia. Angolanos ultrapassam indianos no novo mapa de imigração em Portugal"

- "Clima. Portugal entra na vaga de calor extremo que fez centenas de mortes na Europa"

No Jornal de Notícias:

- "Corte nas passagens de nível não trava mortes e acidentes"

- "Febre do hydrox nos ginásios"

- "Entrevista. 'Os gondomarenses são prejudicados com os transportes gratuitos no Porto'. Luís Filipe Araújo, presidente da Câmara de Gondomar"

- "Braga. Trotinetas partilhadas vão ser proibidas na cidade"

- "Porto. Supremo rejeita pedidos do homicida da Areaosa para baixar a pena"

- "Entrevista. Marisa Liz fez da inquietação o novo disco 'Relatos de um coração confuso'"

- "Mundial 2026. Experiência e irreverência croatas desafiam Portugal, sob a batuta de Modric"

- "Venezuela. Victoria Acosta salvou os filhos e é uma das sobreviventes da tragédia"

No Diário de Notícias:

- "Governo gastou 18 milhões de euros no SIRESP em três anos"

- "Estatísticas. Portugal passa para o TOP 10 europeu dos países com maior peso da imigração"

- "Ricardo Gomes. Portugal 'tem um problema de rendimentos. Não é o setor da construção que o resolve'"

- "Lu Araújo. 'No MIMO, não exportamos apenas artistas, exportamos um modelo de cultura que nasceu no Brasil'"

- "Partido Livre. Opositores acusam liderança de Rui Tavares de não cumprir estatutos"

- "François Truffaut. O cinema assombrado pelo romantismo"

- "Mundial 2026. Portugal procura redenção frente à Croácia, após fase de grupos apática e sem brilho"

No Correio da Manhã:

- "Professora que já morreu chamada a classificar exames"

- "Venezuela, Cão Tsunami já resgatou 12 pessoas"

- "Idosa maltratada morre a pesar 20 kg [em lar ilegal]"

- "Benfica, Sai António Silva e vem Lenglet"

- "Polícia marítima trava chapéus de sol nas praias"

- "Montenegro ignora registo de ofertas"

- "Seleção de futebol, Mata-mata com a casa às costas"

No Negócios:

- "Já há mais de 100 mil contribuintes que estão a pagar o adicional do IMI"

- "Conversa Capital. Maria Graça Carvalho. Negócio entre Galp e Moeve 'é um assunto complexo'"

- "Habitação. Maturidade média de novos créditos para comprar casa já vai em 32,1 anos"

- "Conjuntura. Subir ou manter juros? Todos estão de olhos postos no fórum de Sintra"

- "Banca. Franceses do BPCE querem Novo Banco no TGV e no aeroporto"

- "Investidor Privado. Férias são quentes, mas o orçamento está mais frio"

No O Jornal Económico:

- "BPCE escolhe Portugal para criar gigante europeu"

- "Hospitais privados faturam 2,8 mil milhões em 2025"

- "Duplo terramoto na Venezuela destrói 4% da riqueza nacional: 10 mil milhões de euros"

- "Alemanha. Volkswagen fecha quatro fábricas e despede 100 mil"

- "Guerra. Impasse outra vez nas negociações de paz"

- "2025. Fundo de resolução vê recursos próprios melhorar 504 milhões"

- "Inteligência Artificial. Atendimento ao cliente: Portugal testa novas soluções"

- "McDonald's está há 35 anos em Portugal. E o mercado serve de referência"

- "Reunião em Sintra traz também novo líder da Fed"

No O Jogo:

- "Diogo Costa defende sonho. 'Ajudei eu, no próximo vai ser o Ronaldo, o Bruno, qualquer um'"

- "África do Sul -- Canadá. Eustáquio, o primeiro herói"

- "FC Porto. A vez de Eduardo Ferreira"

- "Benfica. Lenglet a chegar. António Silva associado ao Milan. Como sonda Ivanovic"

- "Sporting. 'Doumbia quer ser dos melhores da Europa'"

- "Altamira já está em Lisboa e falou com Rui Borges"

- "Futsal. Benfica bicampeão"

No A Bola:

- "Benfica já encontrou o substituto de Otamendi. Sporting tem mais uma opção para o meio-campo. Lenglet a chegar. Altamira já chegou"

- "Futsal. Benfica bicampeão"

- "Mundial 2026. Fase de grupos. Argélia 3 -- Áustria 3. Jordânia 1 -- Argentina 3. 1/16 de final. África do Sul 0 -- Canadá 1"

- "Que Croácia é esta?"

- "Roberto Martínez viu 'muitas coisas positivas' no nulo frente à Colômbia"

- "FC Porto. Um português na área seis anos depois. André Silva 'sucede' a Fábio Silva como referência lusitana na posição 9"

E no Record:

- "Benfica, Lenglet é o patrão"

- "Sporting, Altimira: 'Espero ganhar todos os títulos"

- "Futsal, 18 anos depois, Bicampeões (Benfica)"

- "FC Porto, Pepê reforça estatuto"

- "Seleção de futebol, Maior amasso em 20 anos" (Colômbia desferiu 24 tiros contra 26 da Holanda em 2006)"