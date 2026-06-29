Jardim diz que Montenegro e Passos são aves do mesmo ninho
Bom dia. Estas são as principais notícias do dia impressas nos jornais nacionais desta segunda-feira, 29 de Junho de 2026. O destaque, no que à Madeira diz respeito, vem na entrevista do antigo presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim.
No Público:
- "Governo afasta novo alívio no IRS este ano devido às tempestades"
- "Entrevista. Alberto João Jardim: 'Passos Coelho e Montenegro são aves da mesma plumagem'"
- "Fundo de Resolução. Venda do Novo Banco não evita novo encargo de 630 milhões"
- "Julian Barnes. 'O meu cancro é incurável, mas é gerível. É como a vida'"
- "Terramoto. A esperança que ainda resiste nos escombros da Venezuela"
- "Mundial 2026. Ronaldo soma todos os minutos. Nenhum outro veterano o faz"
- "Demografia. Angolanos ultrapassam indianos no novo mapa de imigração em Portugal"
- "Clima. Portugal entra na vaga de calor extremo que fez centenas de mortes na Europa"
No Jornal de Notícias:
- "Corte nas passagens de nível não trava mortes e acidentes"
- "Febre do hydrox nos ginásios"
- "Entrevista. 'Os gondomarenses são prejudicados com os transportes gratuitos no Porto'. Luís Filipe Araújo, presidente da Câmara de Gondomar"
- "Braga. Trotinetas partilhadas vão ser proibidas na cidade"
- "Porto. Supremo rejeita pedidos do homicida da Areaosa para baixar a pena"
- "Entrevista. Marisa Liz fez da inquietação o novo disco 'Relatos de um coração confuso'"
- "Mundial 2026. Experiência e irreverência croatas desafiam Portugal, sob a batuta de Modric"
- "Venezuela. Victoria Acosta salvou os filhos e é uma das sobreviventes da tragédia"
No Diário de Notícias:
- "Governo gastou 18 milhões de euros no SIRESP em três anos"
- "Estatísticas. Portugal passa para o TOP 10 europeu dos países com maior peso da imigração"
- "Ricardo Gomes. Portugal 'tem um problema de rendimentos. Não é o setor da construção que o resolve'"
- "Lu Araújo. 'No MIMO, não exportamos apenas artistas, exportamos um modelo de cultura que nasceu no Brasil'"
- "Partido Livre. Opositores acusam liderança de Rui Tavares de não cumprir estatutos"
- "François Truffaut. O cinema assombrado pelo romantismo"
- "Mundial 2026. Portugal procura redenção frente à Croácia, após fase de grupos apática e sem brilho"
No Correio da Manhã:
- "Professora que já morreu chamada a classificar exames"
- "Venezuela, Cão Tsunami já resgatou 12 pessoas"
- "Idosa maltratada morre a pesar 20 kg [em lar ilegal]"
- "Benfica, Sai António Silva e vem Lenglet"
- "Polícia marítima trava chapéus de sol nas praias"
- "Montenegro ignora registo de ofertas"
- "Seleção de futebol, Mata-mata com a casa às costas"
No Negócios:
- "Já há mais de 100 mil contribuintes que estão a pagar o adicional do IMI"
- "Conversa Capital. Maria Graça Carvalho. Negócio entre Galp e Moeve 'é um assunto complexo'"
- "Habitação. Maturidade média de novos créditos para comprar casa já vai em 32,1 anos"
- "Conjuntura. Subir ou manter juros? Todos estão de olhos postos no fórum de Sintra"
- "Banca. Franceses do BPCE querem Novo Banco no TGV e no aeroporto"
- "Investidor Privado. Férias são quentes, mas o orçamento está mais frio"
No O Jornal Económico:
- "BPCE escolhe Portugal para criar gigante europeu"
- "Hospitais privados faturam 2,8 mil milhões em 2025"
- "Duplo terramoto na Venezuela destrói 4% da riqueza nacional: 10 mil milhões de euros"
- "Alemanha. Volkswagen fecha quatro fábricas e despede 100 mil"
- "Guerra. Impasse outra vez nas negociações de paz"
- "2025. Fundo de resolução vê recursos próprios melhorar 504 milhões"
- "Inteligência Artificial. Atendimento ao cliente: Portugal testa novas soluções"
- "McDonald's está há 35 anos em Portugal. E o mercado serve de referência"
- "Reunião em Sintra traz também novo líder da Fed"
No O Jogo:
- "Diogo Costa defende sonho. 'Ajudei eu, no próximo vai ser o Ronaldo, o Bruno, qualquer um'"
- "África do Sul -- Canadá. Eustáquio, o primeiro herói"
- "FC Porto. A vez de Eduardo Ferreira"
- "Benfica. Lenglet a chegar. António Silva associado ao Milan. Como sonda Ivanovic"
- "Sporting. 'Doumbia quer ser dos melhores da Europa'"
- "Altamira já está em Lisboa e falou com Rui Borges"
- "Futsal. Benfica bicampeão"
No A Bola:
- "Benfica já encontrou o substituto de Otamendi. Sporting tem mais uma opção para o meio-campo. Lenglet a chegar. Altamira já chegou"
- "Futsal. Benfica bicampeão"
- "Mundial 2026. Fase de grupos. Argélia 3 -- Áustria 3. Jordânia 1 -- Argentina 3. 1/16 de final. África do Sul 0 -- Canadá 1"
- "Que Croácia é esta?"
- "Roberto Martínez viu 'muitas coisas positivas' no nulo frente à Colômbia"
- "FC Porto. Um português na área seis anos depois. André Silva 'sucede' a Fábio Silva como referência lusitana na posição 9"
E no Record:
- "Benfica, Lenglet é o patrão"
- "Sporting, Altimira: 'Espero ganhar todos os títulos"
- "Futsal, 18 anos depois, Bicampeões (Benfica)"
- "FC Porto, Pepê reforça estatuto"
- "Seleção de futebol, Maior amasso em 20 anos" (Colômbia desferiu 24 tiros contra 26 da Holanda em 2006)"