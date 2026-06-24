Autarca agradece campo de golfe, raio-x e tinta

Doroteia Leça aproveitou a sessão comemorativa dos 524 anos da Calheta para agradecer publicamente ao Governo Regional a concretização de investimentos que considera decisivos para o concelho.

A presidente da Câmara destacou, desde logo, a construção do Campo de Golfe da Ponta do Pargo, obra que, afirmou, “marcará para sempre o desenvolvimento da freguesia e do próprio concelho”.

A autarca valorizou também a instalação do serviço de raio-X no Centro de Saúde da Calheta, lembrando que as obras “já se iniciaram, conforme prometido”, e manifestando a expectativa de que o equipamento entre em funcionamento “o mais breve quanto possível”.

No mesmo discurso, Doroteia Leça confirmou que a intervenção associada ao Estudo Cromático do Paul do Mar “já está no terreno”, graças ao apoio do Governo Regional e à colaboração entre várias instituições.

“Já se vê tinta fresca e em breve a freguesia ganhará outra cor e beleza”, afirmou a presidente da Câmara, sublinhando o impacto visual e identitário da intervenção numa das localidades mais emblemáticas do concelho.