Coordenador das equipas de socorro dos EUA chegou à Venezuela

O coordenador das equipas de resgate norte-americanas, que vão prestar auxílio à Venezuela, tenente-general Joseph Jarrard, já chegou ao pais que foi abalado por dois sismos na quarta-feira.

Os Estados Unidos anunciaram na quinta-feira o envio de equipas para apoiar as operações de resgate aos sobreviventes dos dois sismos na Venezuela que, de acordo com o último balanço provisório, fizeram 235 mortos e mais de 4.300 feridos.

Hoje, a embaixada de Washington em Caracas confirmou a chegada à Venezuela do tenente-general Joseph Jarrard do Comando Sul dos Estados Unidos (SOUTHCOM).

Entretanto o SOUTHCOM confirmou o reforço de militares para apoiar os esforços de ajuda após os sismos na Venezuela e divulgou imagens que mostram militares a transportar equipamento para um helicóptero numa base aérea nas Honduras.

O Comando Sul dos Estados Unidos tem base em Doral no estado norte-americano da Florida e é responsável pelo planeamento de contingência, pelas operações e pela cooperação em matéria de segurança na América do Sul, América Central e Caraíbas.

O SOUTHCOM está a mobilizar forças militares norte-americanas disponíveis na região para apoiar as operações de ajuda humanitária dos Estados Unidos lideradas pelo Departamento de Estado.

O tenente-general Joseph Jarrard vai comandar "os esforços de ajuda em estreita colaboração com parceiros" para planear, coordenar e direcionar as capacidades logísticas e operacionais, frisaram as autoridades norte-americanas.

"O Governo interino da Venezuela solicitou formalmente o apoio dos Estados Unidos após os sismos", indicou ainda o SOUTHCOM acrescentando que as tropas norte-americanas vão usar aeronaves e helicópteros para prestar serviços especializados.

Neste contexto, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou que vai autorizar "todas as transações" com a Venezuela relacionadas com os esforços de ajuda aos sismos que, de outra forma, seriam proibidas pelas sanções impostas ao país.

Paralelamente, Washington divulgou ainda um pacote de ajuda de 150 milhões de dólares (mais de 130 milhões de euros) para fazer face ao impacto dos dois sismos - com magnitudes de 7,5 e 7,2 na escala de Richter - que atingiram a Venezuela.