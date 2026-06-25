Raimundo sublinha rápida convocação de equipa portuguesa por parte do Governo

O secretário-geral do PCP manifestou hoje solidariedade com a Venezuela e elogiou a "rápida convocação" da equipa portuguesa de cerca de 50 pessoas anunciada pelo Governo após os sismos que atingiram o país.

"Queria sublinhar a rápida convocação de meios que o Governo efetuou. É preciso agora que todos esses meios sejam coordenados no terreno para que aquele drama tenha o mínimo de impacto possível, sendo que, já está à vista de todos, vai ser uma coisa de facto de grande dimensão", disse Paulo Raimundo à margem de uma manifestação contra o bloqueio dos Estados Unidos a Cuba em Lisboa.

O líder comunista assinalou ainda a "grande declaração de apoio internacional" na sequência dos anúncios de envio de ajuda humanitária por parte de vários países e sublinhou a "resposta pronta e decidida" do próprio Governo venezuelano face aos sismos.

Dois grandes sismos foram registados na Venezuela, na quarta-feira, causando pelo menos 164 mortos e mais de 900 feridos, segundo balanço oficial provisório.

O primeiro sismo de magnitude 7,2 ocorreu a cerca de 200 quilómetros de Caracas, seguido por um segundo de magnitude 7,5 e por cerca de 20 réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Dezenas de edifícios ruíram ou ficaram gravemente danificados na região de La Guaira, a norte de Caracas, uma das mais afetadas.

Cinco portugueses, quatro dos quais da mesma família, estão desaparecidos em La Guaira, na Venezuela, onde dois sismos causaram na quarta-feira dezenas de mortos e centenas de feridos, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros português.

Na Venezuela vive uma das mais importantes comunidades portuguesas no mundo e a segunda maior da América Latina. É maioritariamente oriunda do arquipélago da Madeira, mas também da região centro (Aveiro) e norte (Porto) do país, segundo dados oficiais.

Estima-se que vivam na Venezuela 1,2 milhões de portugueses e lusodescendentes.