Mitchell van der Gaag apresentado como treinador do Marítimo
Novo técnico maritimista assinou contrato por dois anos
Mitchell van der Gaag acaba de ser oficializado como treinador do Marítimo, confirmando assim as notícias avançadas pela comunicação social. Deste modo, 15 anos depois o 'holandês voador', como era tratado carinhosamente pelos adeptos verde-rubros enquanto jogador, volta a assumir a responsabilidade de treinador principal no regresso do Marítimo à I Liga do futebol português.
"Estou muito contente por estar cá, 25 anos depois de ter chegado ao Marítimo pela primeira vez [2001] para jogar apenas 1 anos e ficando mais quatro como jogador e mais cinco enquanto treinador", começou por sublinhar Mitchell, que revelou vir "encontrar uma realidade diferente, um estádio diferente, eu também estou diferente, o que significa que o que fizemos no passado não vai dar garantias para o futuro".
Mitchell reconhece ter sido o Marítimo "muito importante na minha vida", mas "a partir de hoje temos de trabalhar muito para construir um Marítimo forte, que assegure, para já, a manutenção da equipa na I Liga", diz.
Refira-se que Mitchell van der Gaag assinou contrato por dois anos e vai iniciar os trabalhos de pré-temporada no dia 1 de Julho de 2026.