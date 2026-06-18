CGTP diz que quem permitir continuidade da discussão do pacote laboral está a trair trabalhadores

O secretário-geral da CGTP avisou hoje que os partidos que permitirem, esta sexta-feira, com o seu voto, a continuação da discussão do pacote laboral estão a trair a vontade dos trabalhadores e prometeu responsabilizá-los.

"[...] Todos os deputados e partidos que, com o seu voto favorável ou abstenção, permitirem a continuidade da discussão do pacote laboral estão a trair a vontade dos trabalhadores", afirmou o secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, que falava aos jornalistas em frente à Assembleia da República, em Lisboa, onde decorria um protesto organizado pela intersindical, no mesmo dia em que a proposta esteve em discussão em São Bento.

A central sindical adiantou que estará, esta sexta-feira, presente nas galerias do parlamento, à semelhança do que aconteceu hoje, e prometeu responsabilizar todos os partidos que viabilizarem a reforma laboral.

"De uma forma ou de outra, o documento será votado amanhã [sexta-feira]: ou será votado na generalidade ou será votado um requerimento para que não haja votação e desça à especialidade. O documento só não será derrotado amanhã, se os partidos permitirem que ele continue a sobreviver", apontou.