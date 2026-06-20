PCP considera derrota do pacote laboral uma "grande vitória dos trabalhadores"

O PCP considerou a derrota do chamado pacote laboral na Assembleia da República uma "grande vitória dos trabalhadores" e saudou a mobilização registada nos locais de trabalho, nas ruas e nas empresas.

Em comunicado, o partido refere que o resultado da votação é inseparável da luta desenvolvida pelos trabalhadores, incluindo greves gerais, manifestações e jornadas de luta, que terão contribuído para travar o processo legislativo.

Segundo o PCP, o pacote laboral continha medidas que representariam “mais precariedade, mais exploração, menos direitos e maiores dificuldades para conciliar a vida profissional, pessoal e familiar”.

O partido destaca ainda a participação dos trabalhadores da Região Autónoma da Madeira, bem como das suas estruturas sindicais, nas acções de luta, considerando que estes tiveram uma contribuição relevante para o desfecho da votação.

Na mesma nota, o PCP afirma que a derrota do diploma demonstra que os trabalhadores não aceitam retrocessos nos seus direitos, mesmo perante pressões e tentativas de desvalorização da sua mobilização.

“Quando muitos tentam desvalorizar a luta, a realidade confirma precisamente o contrário: é a luta organizada dos trabalhadores que faz avançar o país, defende direitos e abre caminho a novas conquistas”, refere o partido.

O PCP reafirma ainda que continuará a acompanhar as reivindicações laborais e a defender medidas que valorizem os salários e os direitos dos trabalhadores.