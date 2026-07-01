Representantes de três poderes prestam homenagem junto ao Monumento à Autonomia

Os representantes máximos dos poderes legislativo (Rubina Leal), executivo (Miguel Albuquerque) e municipal (Jorge Carvalho) participaram, esta manhã, na homenagem junto do Monumento à Autonomia, com deposição de flores.

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A cerimónia, integrada nas celebrações dos 50 anos da Autonomia, foi acompanhada pela maioria das personalidades civis, militares e religiosas que tinham assistido, minutos antes, na Assembleia Legislativa da Madeira, à sessão solene comemorativa do Dia da Região e das Comunidades Madeirenses, isto além de centenas de cidadãos madeirenses e turistas, que se encontravam na Avenida do Mar.