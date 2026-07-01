Preços das casas aumentam 25,1% em Porto Santo e 7,5% na Madeira

O preço das casas na Região Autónoma da Madeira subiu 7,5% em Junho face ao mesmo mês do ano anterior. Segundo o índice de preços do idealista, comprar casa na Madeira tinha um custo de 3.697 euros por metro quadrado (euros/m2) no final do mês de Junho, tendo em conta o valor mediano. Já a variação trimestral foi negativa de 3%.

Entre os municípios da ilha da Madeira, a maior subida anual foi registada em Santana (24,6%), destacando-se claramente dos restantes mercados analisados. Seguem-se Calheta (18,6%) e Câmara de Lobos (11,7%). O Funchal registou uma subida de 7,6%, Ribeira Brava uma valorização de 7,1% e Santa Cruz de 5,8%. Em sentido contrário, Ponta do Sol registou uma descida anual de 1,6%. Idealista

No ranking dos preços medianos por metro quadrado, a Calheta mantém-se como o município mais caro para comprar casa, com 4.107 euros/m2, seguida pelo Funchal (3.921 euros/m2) e pela Ribeira Brava (3.519 euros/m2). Logo depois surgem Ponta do Sol (3.361 euros/m2), Santa Cruz (2.944 euros/m2) e Câmara de Lobos (2.920 euros/m2). Santana apresenta o valor mais baixo entre os municípios analisados, com 1.993 euros/m2.

Na ilha de Porto Santo, os preços das casas subiram 25,1% em termos anuais, situando o preço mediano em 3.638 euros/m2.

A nível nacional, o preço da habitação subiu 8,9% nos últimos 12 meses, situando-se em 3.156 euros/m2.

Cidades capitais de distrito e regiões autónomas

Em Junho de 2026, os preços das casas à venda subiram em todas as 20 capitais de distrito e regiões autónomas analisadas. As maiores subidas anuais registaram-se em Portalegre (25,8%), Castelo Branco (24,3%), Santarém (24,2%), Beja (23,5%) e Viseu (23,2%). Seguem-se Bragança (19,6%), Coimbra (19%), Leiria (17,7%), Viana do Castelo (16,8%) e Faro (14,6%). Também Vila Real (13,9%), Braga (11,1%), Aveiro (9,7%), Setúbal (9,5%), Ponta Delgada (9,1%) e Guarda (9%) apresentaram valorizações expressivas.

Já Évora (8,1%), Funchal (7,6%), Porto (6,9%) e Lisboa (5,8%) registaram aumentos mais moderados.

Lisboa mantém-se como a cidade onde é mais caro comprar casa, com um preço mediano de 6.107 euros/m2. Seguem-se o Porto (4.053 euros/m2), o Funchal (3.921 euros/m2) e Faro (3.766 euros/m2). No quinto lugar surge Setúbal, com 3.143 euros/m2. Logo depois posicionam-se Aveiro (2.792 euros/m2), Évora (2.663 euros/m2), Coimbra (2.449 euros/m2), Ponta Delgada (2.393 euros/m2), Viana do Castelo (2.320 euros/m2) e Braga (2.276 euros/m2).

Com valores inferiores a 2.000 euros/m2 surgem Leiria (1.862 euros/m2), Viseu (1.855 euros/m2), Santarém (1.796 euros/m2), Beja (1.516 euros/m2), Vila Real (1.503 euros/m2), Bragança (1.184 euros/m2), Castelo Branco (1.094 euros/m2) e Portalegre (1.061 euros/m2). A cidade mais barata para comprar casa continua a ser a Guarda, com um preço mediano de 1.019 euros/m2.

Distritos e ilhas

Analisando os dados mais recentes, o idealista refere que os preços das casas subiram em 25 dos 26 distritos e ilhas analisadas no último ano. A única excepção foi a ilha do Faial, onde os preços recuaram 11,9%. A maior subida anual foi registada na ilha de Santa Maria (37,4%), seguida da ilha de Porto Santo (25,1%), da ilha Terceira (24,2%), de Coimbra (21,6%), Castelo Branco (20,4%) e Santarém (20,3%).

Com valorizações igualmente expressivas surgem ainda Viana do Castelo (18%), Portalegre (17,3%), Viseu (16,9%), Leiria (16,2%), Guarda (15,8%), Beja (14,3%), Setúbal (14,1%), Évora (12%), Braga (11,7%) e Aveiro (11,2%). Já com aumentos mais moderados aparecem Faro (9,6%), ilha de São Jorge (9,4%), ilha do Pico (9,1%), Bragança (8,5%), Vila Real (7,5%), ilha da Madeira (7,3%), Lisboa (7,2%), ilha de São Miguel (5,8%) e Porto (5,2%).

No ranking dos preços por metro quadrado, Lisboa mantém-se como o distrito mais caro para comprar casa, com um preço mediano de 4.724 euros/m2, seguido de Faro (4.069 euros/m2), ilha da Madeira (3.700 euros/m2), ilha de Porto Santo (3.638 euros/m2) e Setúbal (3.360 euros/m2). Logo a seguir surgem o Porto (3.078 euros/m2) e a ilha de São Miguel (2.307 euros/m2).

Com valores intermédios posicionam-se Aveiro (2.101 euros/m2), Leiria (2.029 euros/m2), Braga (1.956 euros/m2), ilha Terceira (1.793 euros/m2), Coimbra (1.757 euros/m2), Viana do Castelo (1.757 euros/m2), Évora (1.730 euros/m2), ilha de Santa Maria (1.723 euros/m2), ilha do Pico (1.667 euros/m2) e Santarém (1.635 euros/m2).

Na parte inferior da tabela surgem a ilha do Faial (1.587 euros/m2), Beja (1.460 euros/m2), ilha de São Jorge (1.417 euros/m2), Viseu (1.337 euros/m2), Vila Real (1.141 euros/m2), Castelo Branco (1.045 euros/m2), Portalegre (995 euros/m2), Bragança (992 euros/m2) e, por fim, a Guarda (889 euros/m2).

Regiões

Nos últimos 12 meses, os preços das casas à venda subiram em todas as regiões do País. A maior subida anual foi registada no Alentejo (18,7%), seguido do Centro (14,3%), da Região Autónoma dos Açores (10%), do Algarve (9,6%), da Área Metropolitana de Lisboa (8%) e da Região Autónoma da Madeira (7,5%). O Norte registou a subida mais moderada (5,5%).

A Área Metropolitana de Lisboa, com um preço mediano de 4.403 euros/m2, continua a ser a região mais cara para comprar casa. Seguem-se o Algarve (4.069 euros/m2) e a Região Autónoma da Madeira (3.697 euros/m2).

Logo depois surgem o Norte (2.558 euros/m2), o Alentejo (2.083 euros/m2) e a Região Autónoma dos Açores (2.018 euros/m2). O Centro, com um preço mediano de 1.786 euros/m2, mantém-se como a região mais barata para adquirir habitação.