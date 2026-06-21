Nadadora Mayra Santos conclui travessia a nado entre Madeira e Porto Santo

A nadadora de águas livres Mayra Santos completou, ontem, a travessia entre a Madeira e o Porto Santo, nadando os 42 quilómetros em 12:41.00 horas, após já ter feito o mesmo percurso, no sentido inverso, em 2019.

A atleta luso-brasileira partiu da Ponta de São Lourenço, na ilha da Madeira, às 06:16 de sábado, chegando à praia da Calheta, no Porto Santo, às 18:57.

Em 2019, Mayra Santos cumpriu a distância no sentido inverso, partindo do Porto Santo e com meta na ilha da Madeira, tendo gastado o tempo de 12:07.20 horas.