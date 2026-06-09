Portugal prossegue sem limitações físicas antes da Nigéria

A seleção portuguesa de futebol voltou hoje a apresentar-se na máxima força, com todos os jogadores convocados disponíveis no último treino antes de defrontar a Nigéria, no derradeiro jogo de preparação para o Mundial2026.

No relvado principal da Cidade do Futebol, em Oeiras, o selecionador de Portugal, o espanhol Roberto Martínez, teve à disposição os 23 futebolistas de campo, além dos quatro guarda-redes, a fazerem trabalho específico junto de uma das balizas.

Os jogadores realizaram os habituais exercícios com e sem bola, nos 15 minutos de treino abertos à comunicação social, e, salvo algum imprevisto de última hora, Martínez apenas terá Rafael Leão ausente do jogo com a Nigéria, devido a castigo.

O jogador, que alinha nos italianos do AC Milan, foi expulso, com cartão vermelho direto, durante o primeiro encontro particular, frente ao Chile, realizado no Estádio Nacional, em Oeiras, que terminou com um triunfo da equipa das 'quinas', por 2-1.

O Portugal-Nigéria está agendado para quarta-feira, às 20:45, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, e terá como árbitro o espanhol Mateo Busquets.

Depois de viajar na sexta-feira para Palm Beach, em Miami, na Florida, onde vai 'montar' o seu centro de estágio, Portugal vai estrear-se no Grupo K em 17 de junho, frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 12:00 locais (18:00 horas de Lisboa).

Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia, em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer de quinta-feira a 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.