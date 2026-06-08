Funchal lança livro sobre os peixes do arquipélago da Madeira no Dia dos Oceanos

A Câmara Municipal do Funchal lança hoje o livro ‘Peixes do Arquipélago da Madeira’, uma obra de referência sobre a ictiofauna regional assinada pelos biólogos Manuel Biscoito e Helena Paula Encarnação. O evento tem lugar na sala da Assembleia Municipal do Funchal, a partir das 11h30, e coincide com a celebração do Dia Internacional dos Oceanos.

O guia, editado pela Câmara Municipal do Funchal, ilustra 195 espécies de peixes organizadas por famílias, oferecendo para cada uma informação detalhada sobre características morfológicas, biológicas e ecológicas, distribuição geográfica mundial e macaronésica, abundância relativa e interesse pesqueiro na Região Autónoma da Madeira. A obra destaca-se ainda pelo conjunto de desenhos inéditos a cores que a ilustram, da autoria de Helena Encarnação.

A apresentação do livro estará a cargo do Professor Doutor José António González, biólogo marinho e docente da Universidade de Las Palmas de Gran Canária. A cerimónia será presidida pelo presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, e contará com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

OUTROS ASSUNTOS EM AGENDA HOJE:

12h00- Cerimónia oficial do hastear da Bandeira Azul nas Piscinas Naturais do Porto Moniz.

10h00-Iniciativa do JPP, com Élia Ascensão, em frente à Câmara Municipal de Santa Cruz.

15h30- Cerimónia de entrega de distinções pela Madeira Parques a empresas instaladas nos dois parques empresariais do concelho (o PEZO e o de Câmara de Lobos), no Museu da Imprensa

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS REGISTADOS NO DIA 8 DE JUNHO:

632 - Morre, aos 62 anos, o Profeta Maomé, em Medina.

1501 - Basileia integra-se na Confederação Suíça.

1663 - Guerras da Independência. O exército espanhol é derrotado na Batalha do Ameixial por forças portuguesas e inglesas.

1859 - É firmado por Carta de Lei, pelo Governo de Fontes Pereira de Melo o Curso Superior de Letras, em Lisboa.

1867 - Nasce o arquiteto e escritor norte-americano Frank Lloyd Wright, autor do Museu Guggenheim, em Nova Iorque, e da Casa da Cascata, em Pittsburgh.

1874 - Eça de Queiroz é nomeado adido da Direção dos Negócios Estrangeiros do Governo da Coroa.

1880 - É lançado o primeiro número do jornal "O Século".

1888 - É inaugurada a primeira Exposição Industrial Portuguesa, na Avenida da Liberdade, em Lisboa.

1903 - Nasce a escritora e ensaísta belga Marguerite Yourcenar, autora de "Memórias de Adriano", primeira mulher eleita para a Academia de França, uma instituição literária exclusiva com um número limitado de 40 membros. Autora de Mémoires d'Hadrien (1951) Memórias de Adriano e L'Oeuvre au noir (1968) O Abismo.

1928 - Abertura da Conferência Internacional do Trabalho, em Genebra, Suíça.

1940 - Inauguração do Portugal dos Pequeninos, em Coimbra.

1953 - O Supremo Tribunal dos Estados Unidos estabelece que nenhum estabelecimento pode recusar servir um cliente negro.

- Estreia da ópera "Gloriana", do compositor britânico Benjamin Britten.

1958 - Eleições presidenciais. Humberto Delgado, candidato da oposição Democrática, é dado como vencido, culminando a fraude eleitoral do regime.

1961 - Guerra Colonial. Desaparece, em Angola, o primeiro avião da Força Aérea Portuguesa com três tripulantes.

1966 - É anunciada a fusão das duas ligas de futebol norte-americano (NFL e AFL) numa única Liga: a nova NFL.

1968 - É detido em Londres, no aeroporto de Heathrow, James Earl Ray, acusado do assassino do líder negro norte-americano Martin Luther King (1929-1968).

1981 - A Assembleia da República aprova a Convenção Europeia para a Repressão do Terrorismo. Ao texto da Convenção é formulada a reserva de que Portugal não aceitará a extradição como Estado requisitado quando as infrações sejam punidas com a pena de morte ou com penas ou medidas de segurança privativas da liberdade com carácter perpétuo no Estado requisitante.

1983 - Manuel Tito de Morais é eleito presidente da Assembleia da República.

1987 - O Presidente cubano Fidel Castro autoriza a saída do país de 348 dissidentes políticos.

1996 - A assembleia de acionistas dos estaleiros navais de Gdansk, no norte da Polónia, decide declarar a falência da empresa, devido "à ausência de meios financeiros para cobrir os prejuízos da empresa no último ano.

1998 - Os 185 países membros da Organização das Nações Unidas (ONU) assinam, em Nova Iorque, o compromisso internacional de luta contra o narcotráfico.

2003 - Perto de 75% dos eleitores polacos aprovam, em referendo, a adesão à União Europeia.

2004 - Portugal assiste à passagem do planeta Vénus entre a Terra e o Sol, Trânsito Solar de Vénus, um fenómeno raro, que ocorreu pela última vez em 1882.

2005 - O presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, enfrenta uma moção de censura apresentada pelo britânico Nigel Farage, principal rosto dos eurocéticos no Parlamento Europeu, mas a mesma é rejeitada no hemiciclo de Estrasburgo, França, com 589 votos contra, e apenas 35 votos a favor e 35 abstenções.

- Morre, com 72 anos, Arthur Dunkel, diplomata suíço nascido em Lisboa, antigo diretor-geral do GATT entre 1980 e 1993, pioneiro da Organização Mundial do Comércio.

2006 - Os governos de Portugal e Timor-Leste concluem o acordo que atribui à Guarda Nacional Republicana o controlo do bairro de Comoro, em Díli.

2007 - Um juiz chileno ordena a prisão domiciliária do ex-Presidente peruano Alberto Fujimori, um dia depois de a procuradora do Supremo Tribunal, Monica Maldonado, ter recomendado a extradição do ex-Presidente para o Peru.

- O compositor João Pedro Oliveira vence o 1.º Prémio do 34.º Concurso Internacional de Música e Arte Sonora Eletrónicas de Bourges, em França, na categoria de música instrumental e eletrónica, com a obra "Beyond".

2008 - O espanhol Rafael Nadal torna-se o segundo tenista de sempre a ganhar por quatro vezes consecutivas o Grand Slam francês de Roland Garros, igualando o feito do sueco Bjorn Borg, campeão entre 1978 e 1981.

2009 - Cerca de mil polícias levam a cabo uma marcha entre o Parlamento e a residência oficial do primeiro-ministro, José Sócrates, em S. Bento, em protesto pela "falta de abertura do Governo" nas negociações do novo estatuto profissional.

- Morre, aos 73 anos, Omar Bongo Ondimba, Presidente da República do Gabão, o mais antigo chefe de Estado africano.

2010 - Morre, aos 87 anos, o poeta, ensaísta e dramaturgo António Manuel Couto Viana.

2013 - O canoísta José Ramalho sagra-se vice-campeão da Europa de maratonas, perdendo em Prado, Vila Verde, o título que ostentava para o espanhol Ivan Alonso, atual campeão do Mundo.

- O tenista Frederico Silva, que faz equipa com o britânico Kyle Edmund, sagra-se campeão do quadro júnior de pares masculinos do Grand Slam francês de Roland Garros, em Paris, França.

2015 - Morre, com 99 anos, Aurélia Borges, professora e escritora, última discípula direta da poetisa Florbela Espanca (1894-1930).

2017 - O funcionário do Serviço de Informações de Segurança (SIS) Frederico Carvalhão Gil e o cidadão russo Sergey Nicolaevich Pozdnyakov são acusados de espionagem, violação de segredo de Estado e corrupção ativa e passiva agravados.

2018 - Morre, aos 90 anos, a atriz britânica Eunice Gayson, a primeira 'Bond girl' nos filmes do agente 007.

- Morre, aos 61 anos, o norte-americano Anthony Bourdain, famoso chefe de cozinha.

2019 - O desenho original da capa do primeiro livro de aventuras de "Tintim", assinado por Hergé e publicado em 1930, é vendido num leilão em Dallas, nos Estados Unidos, por cerca de um milhão de euros.

2020 - A possibilidade de serem feitas cinco substituições na I Liga é aprovada por maioria dos clubes na Assembleia-Geral da Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

- Morre, aos 85 anos, Francisco Velasco, hoquista, campeão mundial em 1958 e 1960 e campeão europeu em 1959 por Portugal.

- Morre, aos 56 anos, Pierre Nkurunziza, Presidente da República do Burundi.

2021 - A atleta etíope Letesenbet Gidey bate o recorde do mundo dos 10.000 metros, durante as seleções olímpicas da Etiópia, que se disputaram em Hengelo, nos Países Baixos.

2022 - Morre, aos 87 anos, a artista plástica Paula Rego. Foi a primeira mulher a figurar na galeria de pintores oficiais da Presidência da República quando, em 2005, foi escolhida pelo então Presidente da República Jorge Sampaio para fazer o seu retrato oficial. Foi galardoada, entre outros, com o Prémio Turner, em 1989, e o Grande Prémio Amadeo de Souza-Cardoso, em 2013, e distinguida, em Portugal, com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada, em 2004 e, no Reino Unido, com a Ordem do Império Britânico pela rainha Isabel II, em 2010, que lhe atribuiu o título de Dama, pela sua contribuição para as artes. Em 2019, recebeu a Medalha de Mérito Cultural do Governo de Portugal.

Morre, com 80 anos, Fernando Pinto Monteiro, antigo juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, liderou a Procuradoria-Geral da República entre 2006 e 2012.

2024 - A tenista polaca Iga Swiatek, número um mundial, conquista pela quarta vez, em quatro presenças na final, o torneio de Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada, em Paris, França.

- Morre, aos 83 anos, Mark James, Francis Zambon, compositor norte-americano, autor de temas como "Suspicious Minds", popularizado por Elvis Presley, ou "Always on my mind".

2025 - A seleção portuguesa conquista pela segunda vez a Liga das Nações de futebol, ao bater na final a Espanha por 5-3 no desempate por penáltis, em Munique, Alemanha.

- Os canoístas Rui Lacerda e Ricardo Coelho sagram-se campeões da Europa de maratonas em C2. José Ramalho e Fernando Pimenta conquistam o ouro nas maratonas em K2, em Ponte de Lima.

- Morre, aos 79 anos, Nelson Matos, editor de autores de referência da literatura portuguesa.

PENSAMENTO DO DIA: