“Os clientes voltam ao stand para comprar mais”

A marca madeirense de molhos picantes Queima Beiças está a conquistar os visitantes da Feira Nacional de Agricultura (FNA), em Santarém, naquela que é a sua estreia no maior certame agrícola do país.

Francisco Silva, responsável pela marca, faz um balanço muito positivo dos primeiros dias de feira, destacando o interesse e a curiosidade demonstrados pelo público. “As pessoas experimentam, gostam e muitas voltam ao stand para comprar mais produtos. Isso é um sinal muito positivo”, afirmou.

Criada em Março do ano passado, a Queima Beiças apresenta actualmente nove referências de picantes, várias delas inspiradas em sabores característicos da Madeira. Entre as propostas mais diferenciadoras estão os molhos à base de goiaba e maracujá, com um perfil agridoce, bem como um picante produzido com mel-de-cana da Madeira.

“O que mais surpreende os visitantes é precisamente a combinação do picante com sabores que identificam a Madeira, como o maracujá, a goiaba, o mel-de-cana ou o rum da Madeira”, explicou.

Segundo Francisco Silva, o produto mais procurado tem sido o picante com rum da Madeira, que considera ser também o mais versátil. “É um molho que pode ser usado no dia-a-dia, em carnes grelhadas, massas, feijoadas e muitos outros pratos. Tem sido claramente o mais vendido”, revelou.

Além das versões mais suaves e aromáticas, a marca apresenta também opções mais intensas para os apreciadores de sabores fortes. “Há clientes que dizem que é muito picante, mas acabam por elogiar o sabor. O objectivo nunca foi apenas fazer picante; é criar combinações equilibradas e diferenciadoras”, referiu.

A participação na FNA integra a estratégia de crescimento da empresa, que pretende aumentar a notoriedade da marca fora da Região. “Temos vindo a crescer de feira para feira. O nosso objectivo é continuar a levar a Madeira a novos mercados e mostrar que também temos produtos inovadores e de qualidade”, concluiu.

A Queima Beiças integra o stand da Madeira na Feira Nacional de Agricultura, que decorre em Santarém até ao próximo domingo.