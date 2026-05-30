Montenegro afirma que Governo está focado em corresponder às expectativas das pessoas

O presidente do PSD afirmou hoje que o Governo está focado em não defraudar as expectativas das pessoas, prometeu trabalho e defendeu que Portugal é uma referência no mundo ao nível da estabilidade económica e social.

Estas posições foram transmitidas por Luís Montenegro numa mensagem vídeo divulgada logo após ter sido reeleito com 94,8% dos votos para mais um mandato de dois anos como presidente do PSD.

Na mensagem, o líder social-democrata e primeiro-ministro agradeceu a "expressiva demonstração de adesão e de confiança" demonstrada pelos militantes sociais-democratas em relação à sua candidatura a presidente do PSD, cargo ao qual concorreu sem oposição interna.

"O PSD é hoje o maior partido português, o partido que tem a responsabilidade de governar o país, de governar as duas regiões autónomas, de governar a maior parte das câmaras municipais e das juntas de freguesia. Temos, portanto, uma enorme responsabilidade", salientou o primeiro-ministro.

Neste contexto, Luís Montenegro assegurou então que o executivo está focado "em não defraudar as expectativas que foram criadas" pelos portugueses nas últimas eleições legislativas.

"Sabemos que as pessoas, os portugueses, nos confiaram a responsabilidade de olhar pelo seu presente e pelo seu futuro -- e é isso que estamos a fazer. Portugal é hoje um país que é um exemplo na Europa e é uma referência no mundo, ao nível da estabilidade económica, da estabilidade financeira e da estabilidade social", advogou.