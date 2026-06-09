'Visita surpresa' ao stand da Madeira na FNA

O secretário de Estado da Agricultura, João Moura, realizou, ao início da tarde, uma visita não programada ao stand da Madeira na Feira Nacional de Agricultura (FNA), em Santarém, num momento marcado pela proximidade aos expositores e pela degustação de vários produtos regionais.

A deslocação do governante não constava do programa oficial, tendo sido concretizada após o secretário regional de Agricultura e Pescas da Madeira, Nuno Maciel, se ter apercebido da sua presença num stand vizinho. Nesse momento, convidou João Moura a realizar uma visita guiada ao espaço da Região.

Ao longo do percurso, o governante nacional teve oportunidade de conhecer a diversidade de produtos em exposição, numa mostra que reúne empresas e produtores madeirenses ligados à agro-indústria e à transformação alimentar.

A visita terminou com a prova de algumas das iguarias mais emblemáticas da gastronomia regional, com destaque para o bolo do caco e a poncha, momentos que assinalaram de forma informal a passagem pelo stand da Madeira.