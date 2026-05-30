Francisca Gomes lidera Associação de Estudantes da Escola da APEL

A nova direcção da Associação de Estudantes da Escola da APEL tomou posse, no passado dia 27 de Maio, sendo liderada por Francisca Gomes e tendo como vice-presidente Clara Candelária. Os principais objectivos são representar os estudantes, promover atividades educativas, culturais e recreativas, bem como reforçar a participação dos alunos na vida escolar.

A tomada de posse para o mandato 2025/2026 decorreu nas instalações da escola, contando com a presença de representantes da comunidade educativa e de vários alunos da escola.