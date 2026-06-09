Nuno Maciel leva futuro do LEADER e da PAC ao debate da FNA

O secretário regional da Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, participa esta terça-feira na conferência ‘O Papel do LEADER no Desenvolvimento Rural e no Futuro da PAC’, integrada no programa oficial da Feira Nacional de Agricultura (FNA), que decorre em Santarém até ao próximo domingo.

A intervenção do governante madeirense está prevista para as 15h40, no painel dedicado ao enquadramento do programa LEADER na futura Política Agrícola Comum (PAC), ao lado de representantes de instituições nacionais e europeias ligadas ao desenvolvimento rural.

A conferência, organizada pela Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) e pela Federação Minha Terra, assinala os 35 anos do programa LEADER, considerado um dos principais instrumentos de apoio ao desenvolvimento dos territórios rurais na União Europeia.

O encontro pretende promover uma reflexão sobre o futuro das políticas de desenvolvimento local de base comunitária e sobre o papel que o LEADER deverá desempenhar no próximo quadro financeiro europeu e na futura PAC.

Além de Nuno Maciel, o painel contará com a participação de Susana Barradas, subdirectora do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral (GPP), Maria José Murciano Sánchez, vice-presidente da European LEADER Association for Rural Development (ELARD), e do eurodeputado Paulo Nascimento Cabral. A moderação estará a cargo de José Diogo Albuquerque, CEO do Agroportal.

A sessão de abertura, marcada para as 14h30, contará com as intervenções de Álvaro Mendonça e Moura, presidente da CAP, e Jorge Rodrigues, presidente da Federação Minha Terra.

A participação na conferência assinala o último dia da deslocação oficial de Nuno Maciel à Feira Nacional de Agricultura, certame onde a Madeira regressou este ano após dois anos de ausência.

No espaço regional estão representadas a Fábrica de Mel-de-Cana do Ribeiro Seco, a GESBA, a J. Faria & Filhos, a Requejema, a Associação de Produtores de Sidra da Região Autónoma da Madeira, a Parcela Pertinente, a Casinha do Bolo do Caco, José Filipe Ornelas e a Queima Beiças.

A presença institucional da Madeira na FNA é assegurada pela ACOESTE – Associação da Costa Oeste, entidade responsável pela representação dos sectores agrícola e agroalimentar da Região Autónoma da Madeira no certame.