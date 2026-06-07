Secretário regional destaca valorização dos produtos madeirenses na Feira Nacional de Agricultura

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, destacou a importância do regresso da Madeira à Feira Nacional de Agricultura (FNA), em Santarém, sublinhando que a participação deste ano foi preparada com maior exigência ao nível da representação institucional e da promoção dos produtos regionais.

Após uma visita ao stand da Região, o governante afirmou que a decisão de não participar na edição anterior resultou da avaliação de que não estavam reunidas condições para assegurar uma presença “digna” da Madeira, defendendo que o regresso em 2026 foi feito com um reforço claro da qualidade da representação.

“Era importante voltarmos, mas voltarmos com qualidade e com uma apresentação que estivesse à altura da Madeira”, referiu Nuno Maciel, sublinhando que o objetivo passa por garantir uma presença que reflita a identidade e o valor do sector agroalimentar regional.

Segundo o secretário regional, os primeiros contactos no certame têm confirmado uma receção positiva por parte do público, com vários expositores a reportarem vendas e interesse acrescido pelos produtos madeirenses.

“Os sabores, os aromas e a imagem dos nossos produtos estão a ser muito bem recebidos. Há já expositores que concretizaram vendas nestes primeiros dias”, afirmou, destacando o impacto imediato da participação.

Nuno Maciel sublinhou ainda a importância da imagem do stand da Madeira no contexto da feira, considerando-a determinante para a forma como a Região é percecionada. “A questão da apresentação é essencial. Não é uma questão de comparação com outros, mas de assegurar dignidade e profissionalismo na forma como nos damos a conhecer”, afirmou.

O governante acrescentou que a presença no certame resulta de um trabalho conjunto com parceiros regionais e nacionais, com o objetivo de reforçar a promoção da marca Madeira e criar melhores condições para a valorização dos produtos agroalimentares.

“A ideia é simples: quanto melhor for a nossa presença e a nossa promoção, maiores são as oportunidades de venda e maior é o retorno para os nossos agricultores e para o sector primário”, concluiu.

A Madeira regressou este ano à FNA após dois anos de ausência, reunindo produtores e empresas do sector agrícola e agroalimentar num espaço próprio de promoção, num certame que decorre até 14 de Junho, em Santarém.