Regularização de terrenos no PEZO desbloqueia investimento após décadas de espera

As empresas instaladas no Parque Empresarial da Zona Oeste (PEZO), em Câmara de Lobos, vão finalmente poder adquirir os lotes onde se encontram implantadas, colocando fim a um processo que se arrastava desde a década de 90.

O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Celso Bettencourt, durante a cerimónia de homenagem às empresas instaladas nos parques empresariais do concelho, promovida pela Madeira Parques Empresariais.

Segundo o autarca, a regularização dos terrenos representa uma das medidas mais importantes para o tecido empresarial local, uma vez que permitirá às empresas reforçarem os seus activos patrimoniais e criarem melhores condições para investir e crescer.

“Recentemente fizemos algo que estava por resolver desde a década de 90. Regularizámos os terrenos do Parque Empresarial do PEZO e, com isso, as empresas vão finalmente poder adquirir os seus lotes”, afirmou.

Celso Bettencourt destacou que esta situação condicionava há décadas a capacidade de crescimento de muitas empresas instaladas naquele parque empresarial.

Com a aquisição dos terrenos, os empresários passam a dispor de património próprio, que poderá ser utilizado para reforço da estrutura financeira das empresas e para acesso a financiamento bancário destinado à expansão da actividade.

“Estas empresas vão poder adquirir os seus lotes e, com isso, recorrer à banca, expandir os seus negócios e fazer investimentos que antes eram mais difíceis porque os terrenos não lhes pertenciam”, explicou.

O presidente da autarquia considerou incompreensível que o processo tenha permanecido sem solução durante tantos anos, sublinhando que a sua resolução só foi possível graças ao trabalho conjunto entre a Câmara Municipal, a Madeira Parques Empresariais e o Governo Regional.

“É incompreensível como é que se demora décadas para resolver isto. Mas conseguimos resolver um problema que vinha da década de 90 e isso é motivo de orgulho”, referiu.

O autarca aproveitou ainda para reafirmar a disponibilidade do município para apoiar quem investe no concelho, defendendo que Câmara de Lobos deve continuar a afirmar-se como um território amigo das empresas e do investimento.

Actualmente, os parques empresariais do PEZO e de Câmara de Lobos acolhem 67 empresas e encontram-se totalmente ocupados, situação que, segundo Celso Bettencourt, demonstra a vitalidade económica do concelho, mas também a necessidade de criar novas áreas para acolher futuros investimentos.

“Queremos mais empresários, queremos crescer, mas acima de tudo queremos continuar a criar condições para aqueles que apostaram em Câmara de Lobos e continuam a acreditar no nosso concelho”, concluiu.