Farense segura manutenção com empate no terreno do Belenenses

O Farense assegurou hoje a permanência na II Liga portuguesa de futebol, ao empatar 0-0 no terreno do Belenenses, depois da vitória por 1-0 no Algarve, mantendo os lisboetas fora dos escalões profissionais.

O emblema de Faro evitou a descida de dois escalões seguidos, depois da despromoção da I Liga na época passada, ao vencer o play-off de acesso à II Liga, novamente disputado sem sucesso pelos 'azuis' do Restelo.

O golo de André Candeias no primeiro jogo, na capital algarvia, foi decisivo para o 16.º e antepenúltimo do segundo escalão permanecer nas competições profissionais, que disputa ininterruptamente desde 2018/19.

O Belenenses, campeão nacional em 1945/46, procurava regressar à II Liga, da qual foi despromovido em 2023/24, tendo nas duas últimas temporadas esbarrado sempre no play-off, como terceiro classificado da Liga 3, hoje frente ao Farense, um ano depois de ter sido batido pelo Paços de Ferreira.