Mar de gente enche a baía com o Panda

Fotos Rui Silva/ASPRESS

A Baía de Câmara de Lobos transforma-se este sábado num verdadeiro palco de festa muito antes do arranque do Concerto da Banda do Panda, promovido pelo DIÁRIO em organização conjunta com a Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

A iniciativa, de acesso gratuito, junta centenas de famílias no âmbito das celebrações do Dia da Criança, sendo considerada um dos maiores eventos infantis realizados na Região.

Com produção da Lemon Entertainment e do Canal Panda, o espectáculo assinala mais de 10 anos de edições e volta a trazer ao palco personagens conhecidas do universo infantil, como o Panda, a Patrulha Pata e o Baby Shark, numa tarde dedicada à animação e às famílias.