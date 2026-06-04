Putin admite que Rússia deve melhorar defesa anti-aérea depois de ataque de drones ucranianos

O Presidente russo, Vladimir Putin, admitiu hoje que a Rússia deve "melhorar" e "reforçar" a sua defesa antiaérea, depois dos ataques com drones ucranianos contra um complexo petrolífero e uma base naval em São Petersburgo.

"A Rússia dispõe de um sistema de defesa antiaérea. Sim, temos de o melhorar. Sim, temos de o reforçar, e vamos fazê-lo", afirmou Putin durante um encontro com responsáveis de meios de comunicação internacionais, à margem do Fórum Económico Internacional de São Petersburgo.

No encontro, o Presidente russo acusou os países ocidentais de fornecerem "uma grande quantidade de drones" à Ucrânia, alguns dos quais --- admitiu --- atingem alvos em território russo.

"Os patrocinadores ocidentais fornecem [à Ucrânia] uma grande quantidade de drones de diferentes tipos, incluindo de longo alcance. Alguns deles, infelizmente, ultrapassam as defesas" antiaéreas, afirmou.

Horas antes da abertura do Fórum Económico Internacional de São Petersburgo, o evento anual dedicado ao investimento, um ataque com drones ucranianos incendiou um terminal petrolífero na cidade e atingiu também uma base naval nos arredores da cidade natal de Putin.

Putin afirmou que a Rússia está aberta a um compromisso sobre a Ucrânia, em consonância com os entendimentos alcançados durante a sua cimeira com o presidente dos EUA, Donald Trump, em Anchorage, no Alasca, acrescentando que a Ucrânia precisa de os aceitar para que se chegue a um acordo.

Contudo, rejeitou a ideia de que os países da União Europeia possam atuar como mediadores nas negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia, argumentando que não são partes neutras.

"A mediação pressupõe neutralidade. Onde está a neutralidade aqui?", questionou, salientando que os potenciais mediadores terceiros precisam de ter a confiança de ambas as partes.

"Como pode a Rússia confiar em pessoas que há anos vêm insistindo na necessidade de infligir uma derrota estratégica à Rússia", afirmou.

Segundo a Comissão de Investigação da Rússia, os drones que atacam o território russo são, por vezes, modelos de fabrico ocidental ou incluem peças e componentes provenientes de países da NATO, como os EUA, a Alemanha, o Reino Unido, a Itália ou a Turquia.

O ex-presidente russo Dmitri Medvédev afirmou hoje que a Rússia terá de "responder" ao financiamento ocidental da indústria militar ucraniana.

Por outro lado, Putin enfatizou a sua determinação em assumir o controlo de toda a região de Donetsk, no leste da Ucrânia, salientando que a Ucrânia controla cerca de 15% do seu território.

Putin declarou que "o patriotismo e a vontade do povo russo" garantirão a concretização dos objetivos que Moscovo estabeleceu na Ucrânia.

"As tropas russas estão a avançar ao longo de toda a linha de contacto", afirmou.

O ataque com drones de quarta-feira atingiu a base naval vizinha de Kronstadt e um terminal petrolífero, lançando uma enorme nuvem de fumo negro sobre a segunda maior cidade da Rússia, tornando-se em mais um golpe nos esforços de Putin para minimizar o impacto do conflito, que já dura há quatro anos, e de o apresentar como um acontecimento distante que não afeta a vida quotidiana dos russos.

Também sublinhou a crescente capacidade da Ucrânia em atingir o interior da Rússia e revelou a vulnerabilidade das suas cidades. Dezenas de voos foram atrasados ou desviados no aeroporto de São Petersburgo e as autoridades cortaram o serviço de internet móvel para tentar impedir ataques com drones.

Putin tem aproveitado o fórum para mostrar os avanços económicos do seu país e incentivar o investimento estrangeiro. Frequentemente descrito como a versão russa do Fórum Económico Mundial de Davos, na Suíça, o evento costuma atrair dezenas de milhares de delegados de todo o mundo.

Embora autoridades e empresários ocidentais se tenham mantido afastados do fórum depois de Putin ter enviado tropas para a Ucrânia em 2022, a Rússia tem procurado atrair mais convidados de outras regiões para sublinhar o seu objetivo declarado de promover um "mundo multipolar".

A Arábia Saudita, que é convidada especial este ano, enviou uma grande delegação. Os Presidentes do Uzbequistão e da Tanzânia e o vice-presidente da China também estão presentes. Um responsável norte-americano, Rodney Mims Cook Jr., presidente da Comissão de Belas Artes dos EUA, está presente pela primeira vez em anos.

As perspetivas económicas da Rússia tornaram-se sombrias à medida que o impulso inicial resultante dos gastos militares massivos se esgotou. O Governo aumentou os impostos e o endividamento interno para manter o défice orçamental sob controlo.