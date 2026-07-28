SINERGIA reafirma oposição a privatização do Grupo EEM em reunião com o Chega

O SINERGIA – Sindicato da Energia reuniu-se com o Grupo Parlamentar do Chega, no âmbito de um ciclo de encontros com os partidos representados na Assembleia Legislativa da Madeira. A reunião contou com a presença de Hugo Nunes, presidente do Chega-Madeira, e de Emanuel Alberto Vieira, vice-presidente e coordenador regional do sindicato.

Questionado pelo Chega sobre uma eventual privatização do Grupo EEM, o SINERGIA afastou ter conhecimento de qualquer processo em curso, mas reiterou uma posição de princípio: é contra qualquer privatização, total ou parcial, da empresa. O sindicato argumenta que a rede de transporte e distribuição de electricidade constitui um monopólio natural, sem espaço para concorrência real, e que só uma gestão pública e integrada do sistema garante ganhos de eficiência e economias de escala, ao contrário de um modelo fragmentado.

Como exemplo dos benefícios dessa gestão integrada, o SINERGIA apontou o papel da EMACOM, empresa do Grupo EEM, na exploração do ramal madeirense do cabo submarino EllaLink, que introduziu concorrência no mercado grossista de telecomunicações da Região.

Na vertente laboral, o sindicato voltou a exigir um processo negocial transparente e tripartido para a actualização do Acordo de Empresa, com participação da empresa e das duas estruturas sindicais. O SINERGIA lamentou ainda não ter recebido, até à data, qualquer contraproposta ao Conselho de Administração, apesar de ter sido o primeiro a solicitar a abertura das negociações, uma situação que considera de desigualdade processual face à outra estrutura sindical.

O ciclo de reuniões do SINERGIA com os restantes grupos parlamentares da ALM deverá continuar nas próximas semanas.