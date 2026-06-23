Margarido associa-se à tradicional Ceia de São João da 'Câmara de Lobos Viva'

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, marcou presença, esta segunda-feira, na tradicional Ceia de São João promovida pela 'Câmara de Lobos Viva – Associação de Desenvolvimento Comunitário', iniciativa que reuniu dirigentes, colaboradores e utentes, num ambiente de convívio e celebração profundamente ligado às tradições populares madeirenses, em que também estiveram presentes o presidente da Câmara municipal de Câmara de Lobos, Celso Bettencourt, e o presidente da junta de freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, Alexandre Figueira.

Na ocasião, a governante destacou que momentos como este “ultrapassam largamente a dimensão festiva”, constituindo importantes espaços de encontro, partilha e fortalecimento dos laços comunitários.

“Tradições profundamente madeirenses, como a Ceia de São João, são fundamentais para reforçar a identidade das instituições no seio das comunidades e recordar-nos que a coesão social se constrói na proximidade, na confiança e no sentimento de pertença”, afirmou.

Constatando a jovialidade da esmagadora maioria dos utentes, onde se contavam duas nonagenárias cheias de genica, Paula Margarido aproveitou a ocasião para enaltecer o trabalho desenvolvido pela Câmara de Lobos Viva, instituição nascida na sequência da aluvião de 20 de Fevereiro de 2010 e que, ao longo dos anos, se afirmou como uma resposta de proximidade ao serviço das pessoas e das famílias do concelho.

Segundo nota à imprensa, a governante sublinhou a importância das diversas respostas sociais dinamizadas pela associação, nomeadamente o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social, o apoio alimentar e a Loja Social, que atualmente acompanham 26 famílias, abrangendo 54 pessoas, bem como os projetos dirigidos à população sénior.

Destacou ainda o projecto 'Entrelaçando Gerações', que promove o envelhecimento ativo através de actividades culturais, recreativas e formativas junto de 22 utentes, e o projecto 'Viver de Afectos', que combate o isolamento social através de visitas domiciliárias e acompanhamento de idosos residentes nas zonas mais altas e rurais do concelho.

“Estamos perante uma instituição profundamente enraizada no território, conhecedora das necessidades das populações e comprometida com a promoção da dignidade humana. Um trabalho muitas vezes discreto, mas que faz uma diferença concreta na vida das pessoas”, referiu.

" É nestes locais que as pessoas que já tanto deram à comunidade acabam por se encontrar, conviver, manter o corpo e a cabeça activos", sublinhou a governante.

A secretária agradeceu ainda o empenho da presidente da direcção, Leandra Mendes, bem como de todos os dirigentes, colaboradores, voluntários e parceiros da associação, sublinhando que o sector social continua a ser um dos principais pilares da coesão e solidariedade na Região Autónoma da Madeira, garantindo a interação entre governo, câmara municipal e junta de freguesia no sentido de pontenviar esta e outras respostas.

A tradicional Ceia de São João constituiu, assim, mais um momento de convívio e celebração, reforçando os laços entre a instituição, os seus parceiros e a comunidade que diariamente serve.