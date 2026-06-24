"É possível envelhecer com dignidade, com alegria, com participação e com sentido de pertença"

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, participou, na terça-feira, nas comemorações do 5.º aniversário do Centro Comunitário Regional (CCR), que decorreram no espaço da instituição localizado no Centro Náutico de São Lázaro. A cerimónia ficou marcada pelo convívio, pela animação e pelo reconhecimento do trabalho desenvolvido por esta resposta social da Direcção Regional da Cidadania e dos Assuntos Sociais.

À chegada, a governante foi recebida pelos elementos da marcha do Centro Comunitário Regional, vencedora das Marchas de Santo António deste ano, numa recepção simbólica que evidenciou o espírito de alegria, participação e envelhecimento activo que caracteriza a instituição. As celebrações incluíram a actuação da marcha vencedora e um jantar-convívio que reuniu utentes, familiares, colaboradores e diversas entidades parceiras. O evento contou também com a presença da directora regional da Cidadania e dos Assuntos Sociais, Graça Moniz, da vereadora da Câmara Municipal do Funchal, Helena Leal, da presidente da Junta de Freguesia da Sé, Fabrícia Teixeira, da presidente da APRAM, Paula Cabaço, e de Fernanda Gomes, em representação do Instituto de Segurança Social da Madeira.

Na sua intervenção, Paula Margarido sublinhou que, em apenas cinco anos, o Centro Comunitário Regional afirmou-se como uma das respostas de maior proximidade do Governo Regional, servindo actualmente cerca de 1.200 utentes e ultrapassando largamente a capacidade inicialmente prevista para 400 pessoas. “Cinco anos podem parecer pouco na vida de uma instituição. Mas, olhando para aquilo que o Centro Comunitário Regional representa hoje para mais de mil utentes, podemos afirmar que estamos perante uma história de sucesso construída em tempo recorde”, afirmou.

A governante destacou que o CCR excedeu há já muito tempo a mera vocação como resposta social, constituindo “um espaço de encontro, de amizade, de aprendizagem e, sobretudo, de combate ao isolamento”, onde diariamente se promove o envelhecimento activo, a cidadania e o sentido de comunidade. Paula Margarido salientou ainda que a conquista do primeiro lugar nas Marchas de Santo António de 2026 constitui o culminar de meses de trabalho, dedicação e partilha, considerando que o prémio representa “uma vitória da empatia, da participação e da alegria de viver”.

Dirigiu ainda uma palavra de especial reconhecimento à coordenadora do Centro Comunitário Regional, Fernanda Giannotta, cujo percurso está ligado há décadas à dinamização dos centros comunitários e à promoção do envelhecimento activo na Madeira. “A Fernanda é uma dessas pessoas que colocam alma em tudo aquilo que fazem. A sua energia, a sua criatividade e, sobretudo, o carinho com que trata cada utente explicam, em boa medida, aquilo em que o Centro Comunitário Regional se transformou nestes cinco anos”, referiu Paula Margarido.

Enalteceu igualmente o trabalho desenvolvido por toda a equipa técnica e pelos colaboradores do Centro, sublinhando que “nenhuma instituição vive apenas das paredes que a acolhem; vive das pessoas que lhe dão vida”. Para a governante, a instituição constitui hoje um exemplo de que é possível envelhecer com dignidade, participação e alegria, promovendo relações entre gerações e fortalecendo os laços comunitários. “Num tempo em que tantas vezes se fala de solidão e de afastamento entre gerações, o Centro Comunitário Regional demonstra exactamente o contrário: que é possível envelhecer com dignidade, com alegria, com participação e com sentido de pertença. É, acima de tudo, um lugar onde as pessoas continuam a encontrar razões para sorrir”, concluiu.

As comemorações terminaram com um momento de confraternização entre os utentes, familiares, colaboradores e entidades convidadas, assinalando cinco anos de uma resposta social que se consolidou como uma referência regional na promoção da inclusão, da participação e da qualidade de vida da população sénior. Os presentes tiveram ainda a oportunidade de vibrar em simultâneo com a vitória da selecção nacional de futebol no jogo contra o Uzbequistão que, numa coincidente sintonia com o CCR, marcou cinco golos precisamente no dia do 5.º aniversário do centro.