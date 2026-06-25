Selecções da Madeira discutem lugares cimeiros na última jornada do Interassociações

As Selecções Regionais da Madeira chegam à última jornada do Interassociações 2026 com hipóteses de alcançar os primeiros lugares da competição, que decorre na Covilhã.

No escalão Sub-14, a formação madeirense foi derrotada esta quinta-feira pela Associação de Ténis de Lisboa por 4-1. O único ponto da Madeira foi conquistado por Lourenço Salgueiro, que venceu o actual número um nacional, Francisco Ribas Santos, por 2-1. Apesar da derrota, a equipa mantém-se na luta pelo segundo lugar, que poderá garantir caso vença a Associação de Ténis de Leiria na derradeira jornada.

Já nos Sub-12, a Selecção Regional da Madeira cumpriu o seu dia de descanso, mas os resultados da ronda permitiram assegurar, desde já, o segundo lugar da classificação. A decisão do título ficará reservada para o encontro frente à Associação de Ténis de Lisboa, agendado para esta sexta-feira.

A última jornada do Interassociações 2026 disputa-se esta sexta-feira, com o início dos encontros marcado para as 9 horas.