JPP promove Jornadas Parlamentares dedicadas à participação dos jovens na política

O Grupo Parlamentar do Juntos Pelo Povo (JPP) promove no próximo sábado, 20 de Junho, as Jornadas Parlamentares subordinadas ao tema 'Juventude e a Política', uma iniciativa que pretende lançar o debate sobre a participação dos jovens na vida pública e os desafios que se colocam à democracia perante o crescente afastamento das novas gerações da actividade política.

Segundo o partido, a escolha do tema surge num contexto marcado pela saída de muitos jovens qualificados da Madeira e do país em busca de melhores oportunidades profissionais e condições de vida no estrangeiro, nomeadamente ao nível dos salários e do acesso à habitação.

Para o JPP, e em particular para o Núcleo da Juventude envolvido na organização da iniciativa, o debate representa simultaneamente um desafio e uma responsabilidade. O desafio "é como tornar a política mais sexy e apelativa para a geração millennial e seguintes”, quando mais de metade dos jovens a nível mundial não se sente representada pelos seus governos e 57% dos portugueses entre os 15 e os 24 anos não revelam qualquer interesse na política, de acordo estudos elaborados pela Fundação Francisco Manuel dos Santos."

Já a responsabilidade, refere o partido, prende-se com a necessidade de combater um fenómeno que considera preocupante para o futuro da democracia. O JPP entende que nenhum partido pode ignorar as consequências do afastamento dos jovens da participação cívica e política. Através destas jornadas, o maior partido da oposição na Madeira pretende reunir contributos e promover a reflexão sobre estratégias que possam aproximar os jovens da política e incentivar uma participação mais activa nos processos democráticos.

O partido destaca que muitos especialistas apontam a necessidade de reformular a forma como a política comunica com as novas gerações, recorrendo a meios digitais e a linguagens mais próximas dos jovens, que actualmente privilegiam formas alternativas de participação, como movimentos, protestos e iniciativas que surgem nas redes sociais.

O debate contará com a participação de vários jovens convidados, procurando reunir diferentes perspetivas sobre os desafios que a juventude enfrenta e o papel que pode desempenhar na construção das políticas públicas do futuro.

Oradores:

Madalena Costa- Aos 17 anos, é uma das maiores referências do desporto português e uma das mais destacadas atletas mundiais da patinagem artística. O seu percurso é marcado por feitos históricos, tendo sido a primeira portuguesa a conquistar títulos mundiais na modalidade. Em 2025, sagrou-se Campeã do Mundo de Seniores em Pequim, tornando-se a primeira e única portuguesa a alcançar esse feito, estabelecendo simultaneamente um novo recorde mundial de 260,15 pontos e tornando-se a atleta mais jovem de sempre a vencer a competição. Antes desse triunfo, já havia conquistado dois títulos mundiais, em 2023 e 2024, bem como quatro títulos europeus consecutivos entre 2022 e 2025. Em junho de 2026, acrescentou mais um marco ao seu extraordinário percurso ao vencer a Final da Taça do Mundo de Patinagem Artística. Este ano também foi distinguida pela Confederação do desporto como Atleta feminina do ano 2025.



Alexandre Gomes- Com 22 anos, Alexandre Gomes é jurista e mestrando na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Enquanto estudante deslocado da Região Autónoma da Madeira, tem acompanhado de perto os desafios enfrentados pelos jovens madeirenses no acesso ao ensino superior, nomeadamente as questões relacionadas com a mobilidade, os custos de deslocação e a adaptação à vida académica fora da região. O seu percurso académico tem sido marcado pelo interesse pelas áreas do Direito, da cidadania e das políticas públicas, acompanhando com atenção os temas que impactam diretamente os estudantes e as novas gerações. A sua experiência enquanto estudante deslocado permite-lhe contribuir para o debate sobre o ensino superior e as condições de acesso e permanência dos jovens madeirenses nas universidades do continente.



Mariana Sousa- Tem 17 anos, é estudante do 11.º ano na Escola Básica e Secundária de Machico e tem-se destacado pelo seu forte envolvimento cívico e político. Desde o 7.º ano participa regularmente no Parlamento dos Jovens e no Parlamento Jovem Regional. No 9.º ano representou a Madeira na Assembleia da República, desempenhando funções de porta-voz. Iintegra atualmente a JS Machico.



Duarte Costa- Licenciado em Geografia pela Universidade de Lisboa e mestre em Alterações Climáticas e Política pela Universidade de Sussex. É atualmente co-presidente do Volt Portugal, tendo sido candidato às legislativas de 2022 e cabeça-de-lista às eleições europeias de 2024 e às legislativas de 2025. Pela sua atuação pública e visão estratégica, foi destacado pelo Brand New Bundestag como um dos 100 candidatos na Europa mais preparados para responder aos grandes desafios do futuro, nomeadamente nas áreas da inclusão, segurança e sustentabilidade. No plano académico e científico, a sua investigação foca-se na interseção entre a ciência e modelação do clima e as decisões públicas e políticas necessárias para responder ao risco climático e à necessidade de transformar o modelo económico.

Sara Loja - Licenciada em Criminologia pela Universidade Fernando Pessoa e mestre em Criminological Research pela University of Stirling e em Gestão de Empresas pelo ISCTE. Com experiência em gestão e acompanhamento de projetos nacionais e europeus, tem desenvolvido trabalho nas áreas da reintegração social, educação, inovação organizacional e políticas públicas. Atualmente acompanha iniciativas financiadas pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).



Lucas Ferreira- O jovem de apenas 14 anos de idade, é aluno da Escola Básica Dr. Eduardo Brazão de Castro. No ano letivo de 2025/2026, distinguiu-se no Programa Parlamento dos Jovens (Ensino Básico). Fui eleito porta-voz do círculo da Madeira na Sessão Regional, obtendo 23 votos em 36 possíveis, e representou a Região Autónoma da Madeira na Sessão Nacional, realizada na Assembleia da República.

Moderação

Andreia Gouveia- Com 31 anos, Andreia Micaela Gouveia é Presidente da Junta de Freguesia de Gaula. Ao longo do seu percurso profissional, desenvolveu atividade nas áreas da assessoria de comunicação e do cuidado animal, tendo desempenhado mais recentemente funções como tratadora de animais. Atualmente exerce funções autárquicas à frente da Junta de Freguesia de Gaula, acompanhando de perto os desafios e necessidades da população local. O seu trabalho tem sido marcado por um compromisso de proximidade com os cidadãos e pela promoção do desenvolvimento da freguesia, procurando contribuir para a melhoria da qualidade de vida da comunidade e para a valorização do território.