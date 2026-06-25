Guias da Biodiversidade dedicados às borboletas apresentados no Funchal

O primeiro número dos Guias da Biodiversidade do Arquipélago da Madeira e das Ilhas Selvagens, dedicado às borboletas, será apresentado amanhã, 26 de Junho, pelas 16 horas, no Museu de História Natural do Funchal.

A obra é da autoria de António Franquinho Aguiar, Ricardo Araújo e Ysabel Gonçalves, estando disponível em versão bilingue (português e inglês). O guia conta com prefácio do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho.

Segundo a organização, os Guias da Biodiversidade são "ferramentas essenciais para a divulgação do conhecimento científico e para o fortalecimento da ligação entre a sociedade e o património natural".

O projecto assume também um papel educativo e de sensibilização ambiental, contribuindo para a compreensão da "riqueza biológica, dos equilíbrios ecológicos e da importância da conservação dos ecossistemas", no âmbito da estratégia de educação ambiental do município.