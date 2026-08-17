Calor, imigração ilegal, exploração sexual, poder de compra e CR7 nas notícias do dia
Bom dia. Hoje há vários temas em destaque, cada um para cada gosto aos leitores de jornais. A imprensa nacional desta segunda-feira, 17 de Agosto de 2026, abrange de facto vários espectros dos interesses dos seus leitores.
No Público:
- "Ondas de calor já estão a ameaçar crescimento económico da Europa"
- "Rentrée do PS. Carneiro responde a Montenegro. 'O rei vai mesmo nu'"
- "Ranking de Xangai. Universidade do Minho dá tombo, só Coimbra sobe'"
- "Defesa. Militares contra criação de bolsas de reservistas voluntários"
- "Atletismo. Patrícia Silva dá novo bronze a Portugal nos Europeus"
- "Hungria. O que já mudou com os cem dias de Peter Magyar"
- "Eduardo Sá. 'A sociedade está borrifar-se para os deficientes'"
No Jornal de Notícias:
- "Igreja evangélica usada para explorar imigrantes ilegais"
- "Porto sentido. Ciclista francês Alexis Guérin consagrado nos Aliados como vencedor da Volta Portugal em bicicleta"
- "Mobilidade. Transportes públicos não chegam a quase metade do território"
- "Entrevista. 'Estamos numa nova Idade das Trevas com Trump, Putin e Netanyahu'. Entrevista Inês Lourenço, poeta em destaque na Feira do livro do Porto"
- "Reportagem. As roupas de papel que vestem o povo. Centenas de portuenses integram desfile de São Bartolomeu"
- "Incêndios. Interior Norte e Centro em alerta máximo"
- "Rentrée do PS. Carneiro atira aprovação do OE para Montenegro"
- "Tendência. Alimentos com insetos proliferam mas falta regular produção"
- "Bênção secreta em Fátima após o casamento íntimo na casa de Cascais"
No Correio da Manhã:
- "Mulheres escolhidas por catálogo no Elefante Branco. Escutas telefónicas decisivas para desmantelar negócio milionário"
- "Jogadores de futebol, empresários e polícias entre os clientes"
- "Acusadas 12 pessoas por crimes de lenocínio e branqueamento"
- "Comício em Olhão. José Luís Carneiro critica Governo na TAP e REN"
- "Crime no centro de Lisboa. Jovem assassinado em pleno dia no Cais do Sodré"
- "74 por cento dos pensionistas recebem menos que o salário mínimo"
- "Casa Pia - Benfica. Marco Silva. 'Temos algumas posições urgentes para reforçar'"
- "Sporting. Varandas 'aperta' com Rui Borges"
- "FC Porto. Amorim quer desviar Moran para o Milan"
- "Lisboa e Vale do Tejo. Abatidos 6450 javalis na época cinegética"
- "Polémica. Subsídios na RTP são do tempo de governante"
- "Crime do Dafundo. PSP recusa queixa de menor que matou a mãe"
- "'Íntimo, cheio de amor e com a nossa família'. Cristiano Ronaldo e Georgina contam detalhes do casamento"
No Diário de Notícias:
- "Choque petrolífero. Ganho de poder de compra dos salários baixa para o pior nível dos últimos três anos"
- "Patrícia Silva conquista bronze nos 1500 metros dos Europeus"
- "Fogos GNR. Detenções por crimes de incêndio mais do que duplicam em 2026"
- "'Rentrée' política. Carneiro foi a Olhão evocar Guterres para a construção de uma 'nova maioria'"
- "Saúde. Ordem dos Médicos congratula-se com adiamento do novo sistema de gestão das listas de espera"
- "Negócios. Setor imobiliário nota tendência entre brasileiros que trocam EUA por Portugal"
- "Moscovo. Maior ataque aéreo de Kiev à Rússia visa travar a montagem e produção de 'drones'"
- "Ciclismo. Rui Oliveira vence última etapa da Volta e Alexis Guerin confirma triunfo"
No Negócios:
- "Mota-Engil autonomiza negócio de mineração"
- "Gigantes chinesas avançam em força para fábricas de carros em Espanha"
- "Inverno rigoroso ameaça fazer disparar preço do gás natural"
- "Após recorde de 2025, alta tecnologia continua a crescer até junho"
- "Montenegro soma críticas com anúncio do regresso ao capital da REN"
No O Jornal Económico:
- "Portugal continua a recusar avaliar que riquezas tem no subsolo"
- "Portugal deixa de ser o único na UE sem participação do estado na rede elétrica"
- "Hollywood choca de frente com titãs da tecnologia"
- "Montenegro acredita que vai recuperar todo o investimento na TAP"
- "Carneiro pede que Governo apresente OE competente"
- "TAAG volta a ligar Angola e Cabo Verde, finalmente"
- "Irão diz que já tem acordo com Omã para rota segura de navegação"
- "'Identificamos um potencial significativo para ETF na Europa'. Kirst Kuipers, da BlackRock"
- "Anthropic multiplica vendas por 14. Musk prevê 90 para a SpaceX"
No Record:
- "Sporting. Vipotnik na manga. SAD previne saída de Suárez"
- "Lateral-esquerdo de 17 anos. Leão dá 3,5 MEuro por Zekri"
- "Arábia Saudita. CR7 aponta ao fim. 'Provavelmente será o meu último ano'"
- "Casa Pia-Benfica. Marco Silva otimista. 'Palhinha? Sabemos o que pretendemos'"
- "FC Porto. Mora quase na Roma. Oferta de 25 MEuro por compra definitiva"
- "Liga. Gastroenterite afeta guerreiros. Surto adia SP. Braga-Gil Vicente"
- "Ciclismo. Guerin fica para a história. Primeiro francês a ganhar a Volta Portugal"
- "Rui Oliveira vence última etapa"
- "Europeu de Atletismo. Patrícia Silva bronze nos 1500 M"
No O Jogo:
- "FC Porto. Acordo já não deMora"
- "Negócio dependente da engenharia financeira da Roma e deve chegar aos 50 milhões de euros [por Mora]"
- "Casa Pia -- Benfica. Marco Silva diz que não basta jogar bem 'Temos de reagir'"
- "Sporting. Supera os reforços para o lugar de Pote. Flávio agarra a oportunidade"
- "Ciclismo. Rui Oliveira À dragão na festa de Guérin"
- "Atletismo. Medalha portuguesa no adeus aos Europeus. Patrícia Silva fecha com bronze"
E no A Bola:
- "Marco Silva 'Não queria perder Dedic'"
- "Compreende o mercado mas não deixa de lamentar saída do lateral"
- "Sporting. Marroquino Zekri pensado para a esquerda"
- "FC Porto. Roma perto de levar Mora"
- "Arábia Saudita. CR7 admite final da carreira"
- "Atletsimo. Patrícia de bronze nos 1500M"