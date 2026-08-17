Calor, imigração ilegal, exploração sexual, poder de compra e CR7 nas notícias do dia

Bom dia. Hoje há vários temas em destaque, cada um para cada gosto aos leitores de jornais. A imprensa nacional desta segunda-feira, 17 de Agosto de 2026, abrange de facto vários espectros dos interesses dos seus leitores.

No Público:

- "Ondas de calor já estão a ameaçar crescimento económico da Europa"

- "Rentrée do PS. Carneiro responde a Montenegro. 'O rei vai mesmo nu'"

- "Ranking de Xangai. Universidade do Minho dá tombo, só Coimbra sobe'"

- "Defesa. Militares contra criação de bolsas de reservistas voluntários"

- "Atletismo. Patrícia Silva dá novo bronze a Portugal nos Europeus"

- "Hungria. O que já mudou com os cem dias de Peter Magyar"

- "Eduardo Sá. 'A sociedade está borrifar-se para os deficientes'"

No Jornal de Notícias:

- "Igreja evangélica usada para explorar imigrantes ilegais"

- "Porto sentido. Ciclista francês Alexis Guérin consagrado nos Aliados como vencedor da Volta Portugal em bicicleta"

- "Mobilidade. Transportes públicos não chegam a quase metade do território"

- "Entrevista. 'Estamos numa nova Idade das Trevas com Trump, Putin e Netanyahu'. Entrevista Inês Lourenço, poeta em destaque na Feira do livro do Porto"

- "Reportagem. As roupas de papel que vestem o povo. Centenas de portuenses integram desfile de São Bartolomeu"

- "Incêndios. Interior Norte e Centro em alerta máximo"

- "Rentrée do PS. Carneiro atira aprovação do OE para Montenegro"

- "Tendência. Alimentos com insetos proliferam mas falta regular produção"

- "Bênção secreta em Fátima após o casamento íntimo na casa de Cascais"

No Correio da Manhã:

- "Mulheres escolhidas por catálogo no Elefante Branco. Escutas telefónicas decisivas para desmantelar negócio milionário"

- "Jogadores de futebol, empresários e polícias entre os clientes"

- "Acusadas 12 pessoas por crimes de lenocínio e branqueamento"

- "Comício em Olhão. José Luís Carneiro critica Governo na TAP e REN"

- "Crime no centro de Lisboa. Jovem assassinado em pleno dia no Cais do Sodré"

- "74 por cento dos pensionistas recebem menos que o salário mínimo"

- "Casa Pia - Benfica. Marco Silva. 'Temos algumas posições urgentes para reforçar'"

- "Sporting. Varandas 'aperta' com Rui Borges"

- "FC Porto. Amorim quer desviar Moran para o Milan"

- "Lisboa e Vale do Tejo. Abatidos 6450 javalis na época cinegética"

- "Polémica. Subsídios na RTP são do tempo de governante"

- "Crime do Dafundo. PSP recusa queixa de menor que matou a mãe"

- "'Íntimo, cheio de amor e com a nossa família'. Cristiano Ronaldo e Georgina contam detalhes do casamento"

No Diário de Notícias:

- "Choque petrolífero. Ganho de poder de compra dos salários baixa para o pior nível dos últimos três anos"

- "Patrícia Silva conquista bronze nos 1500 metros dos Europeus"

- "Fogos GNR. Detenções por crimes de incêndio mais do que duplicam em 2026"

- "'Rentrée' política. Carneiro foi a Olhão evocar Guterres para a construção de uma 'nova maioria'"

- "Saúde. Ordem dos Médicos congratula-se com adiamento do novo sistema de gestão das listas de espera"

- "Negócios. Setor imobiliário nota tendência entre brasileiros que trocam EUA por Portugal"

- "Moscovo. Maior ataque aéreo de Kiev à Rússia visa travar a montagem e produção de 'drones'"

- "Ciclismo. Rui Oliveira vence última etapa da Volta e Alexis Guerin confirma triunfo"

No Negócios:

- "Mota-Engil autonomiza negócio de mineração"

- "Gigantes chinesas avançam em força para fábricas de carros em Espanha"

- "Inverno rigoroso ameaça fazer disparar preço do gás natural"

- "Após recorde de 2025, alta tecnologia continua a crescer até junho"

- "Montenegro soma críticas com anúncio do regresso ao capital da REN"

No O Jornal Económico:

- "Portugal continua a recusar avaliar que riquezas tem no subsolo"

- "Portugal deixa de ser o único na UE sem participação do estado na rede elétrica"

- "Hollywood choca de frente com titãs da tecnologia"

- "Montenegro acredita que vai recuperar todo o investimento na TAP"

- "Carneiro pede que Governo apresente OE competente"

- "TAAG volta a ligar Angola e Cabo Verde, finalmente"

- "Irão diz que já tem acordo com Omã para rota segura de navegação"

- "'Identificamos um potencial significativo para ETF na Europa'. Kirst Kuipers, da BlackRock"

- "Anthropic multiplica vendas por 14. Musk prevê 90 para a SpaceX"

No Record:

- "Sporting. Vipotnik na manga. SAD previne saída de Suárez"

- "Lateral-esquerdo de 17 anos. Leão dá 3,5 MEuro por Zekri"

- "Arábia Saudita. CR7 aponta ao fim. 'Provavelmente será o meu último ano'"

- "Casa Pia-Benfica. Marco Silva otimista. 'Palhinha? Sabemos o que pretendemos'"

- "FC Porto. Mora quase na Roma. Oferta de 25 MEuro por compra definitiva"

- "Liga. Gastroenterite afeta guerreiros. Surto adia SP. Braga-Gil Vicente"

- "Ciclismo. Guerin fica para a história. Primeiro francês a ganhar a Volta Portugal"

- "Rui Oliveira vence última etapa"

- "Europeu de Atletismo. Patrícia Silva bronze nos 1500 M"

No O Jogo:

- "FC Porto. Acordo já não deMora"

- "Negócio dependente da engenharia financeira da Roma e deve chegar aos 50 milhões de euros [por Mora]"

- "Casa Pia -- Benfica. Marco Silva diz que não basta jogar bem 'Temos de reagir'"

- "Sporting. Supera os reforços para o lugar de Pote. Flávio agarra a oportunidade"

- "Ciclismo. Rui Oliveira À dragão na festa de Guérin"

- "Atletismo. Medalha portuguesa no adeus aos Europeus. Patrícia Silva fecha com bronze"

E no A Bola:

- "Marco Silva 'Não queria perder Dedic'"

- "Compreende o mercado mas não deixa de lamentar saída do lateral"

- "Sporting. Marroquino Zekri pensado para a esquerda"

- "FC Porto. Roma perto de levar Mora"

- "Arábia Saudita. CR7 admite final da carreira"

- "Atletsimo. Patrícia de bronze nos 1500M"