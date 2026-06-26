Instituto lança campanha nacional de prevenção para comportamentos aditivos nos jovens

O Instituto para os Comportamentos Aditivos e Dependências (ICAD) lança hoje uma campanha universal de prevenção dirigida aos jovens para promover escolhas saudáveis e prevenir consumos e comportamentos de risco.

Lançada no Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas, assinalado hoje, a campanha digital "Bom é Poder Decidir -- As tuas escolhas, a tua saúde!" foi elaborada pelo ICAD e terá uma duração de 12 meses.

Trata-se da primeira campanha nacional de prevenção universal deste tipo em mais de 10 anos, segundo o instituto.

Em declarações à agência Lusa, a presidente do ICAD adiantou que os jovens constituem o público-alvo da iniciativa por serem a população com maior risco de iniciar consumos de risco.

"É fundamental fazer uma campanha destas porque é muito importante apostar na prevenção e vamos apostar na prevenção numa perspetiva de reduzir os custos futuros, custos a todos os níveis", afirmou.

Segundo Joana Teixeira, a campanha assenta na promoção de cinco fatores de proteção considerados fundamentais para reduzir a procura de comportamentos de risco, nomeadamente consumos.

"Os fatores de proteção que sabemos que têm que ser desenvolvidos e estimulados nos jovens é a melhoria da autoestima, a melhoria do sentimento de pertença, o desenvolvimento de atividades de lazer saudáveis, a criação de hábitos saudáveis, de alimentação, de exercício físico e também promover o bem-estar emocional", salientou.

A responsável explicou que estes cinco fatores de proteção serão trabalhados através de cinco vídeos que integram a campanha, que o ICAD teve a preocupação de adaptar à nova geração.

"É uma geração digital e daí a campanha ser digital", explicou, acrescentando que está dirigida "ao novo público-alvo que são na mesma jovens, mas de outra geração, com o consumo de outras substâncias", sendo por isso "uma campanha universal dirigida aos jovens".

A campanha pretende aumentar a literacia dos jovens em matéria de comportamentos aditivos e dependências, numa fase da vida em que os mecanismos associados à tomada de decisões ainda estão em desenvolvimento, reforçando a ideia de que existem alternativas mais saudáveis aos consumos de risco.

Destacou também a intenção de aproximar o ICAD dos mais jovens, transmitindo-lhes não só mensagens de prevenção, mas também a disponibilidade do instituto para prestar apoio e esclarecimento sempre que necessário.

"Estamos cá para os ajudar no que quiserem, no que corre menos bem, nas dúvidas que tenham", afirmou, realçando que podem recorrer à linha de apoio do ICAD 1414, composta por psicólogos, que funciona como apoio para esclarecimento de dúvidas ou encaminhamento para tratamento, e pode ser utilizada tanto pelos próprios como por familiares ou amigos que procurem orientação.

A campanha, uma iniciativa conjunta entre o ICAD e a Polícia Judiciária, terá a duração de um ano e, ao longo desse período, os conteúdos serão adaptados a diferentes momentos do calendário e datas assinaláveis como a Páscoa.

A divulgação será feita através das plataformas digitais do ICAD e com parceiros institucionais, estando também a ser equacionada a colaboração com 'influencers'.

Relativamente à situação dos consumos, Joana Teixeira referiu que, segundo o último relatório nacional sobre drogas, a prevalência do consumo de substâncias ilícitas está a diminuir na população em geral.

"[Mas] apesar das pessoas consumirem menos em geral, as que consomem têm consumos mais graves", alertou, acrescentando que esta realidade está associada a um aumento das consequências nocivas do consumo.

Segundo Joana Teixeira, não existia uma campanha nacional de prevenção universal na área das substâncias ilícitas há mais de 10 anos. As últimas iniciativas foram sobretudo direcionadas ao álcool e em contextos específicos, através de ações de prevenção dirigidas a públicos ou territórios específicos.