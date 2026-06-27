40 mil consultas fora do médico de família

Apesar da cobertura total anunciada pelo SESARAM, cerca de 15% dos atendimentos presenciais nos centros de saúde foram assegurados por outros clínicos. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira deste sábado, 27 de Junho.

Já o maior destaque gráfico da primeira página vai para a tragédia que se vive na Venezuela: "La Guaira também é Madeira". Sismos deixaram famílias à procura de familiares desaparecidos. A Região responde com uma missão humanitária de 18 operacionais.

Hoje também dia de jogo da selecção: "Portugal obrigado a vencer Colômbia para liderar grupo".

Ainda no Desporto, "Marítimo de Cabo Verde pede ajuda à Madeira". Clube histórico de Santo Antão quer recuperar actividade e reforçar ligação ao emblema verde-rubro do Funchal-

"Autonomia volta a reivindicar" é o tema que 'fecha' a primeira página de hoje. Sessão evocativa dos 50 anos, na Assembleia da República, ficou marcada pelos apelos à revisão da Lei das Finanças Regionais e da Constituição.

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