Madeira mobiliza-se pela Venezuela

O secretário da Economia apela às empresas da Madeira para que apoiem a recuperação e a reconstrução da Venezuela.

José Manuel Rodrigues diz que "é obrigação do tecido empresarial da Região apoiar, no que lhe for possível, as famílias e empresas que perderam tudo com a catástrofe provocada por estes sismos".

"Temos um dívida de gratidão impagável para com a Venezuela, pela forma como acolheu milhares de madeirenses ao longo de décadas, num período difícil do nosso arquipélago, e pela forma como muitos desses emigrantes apoiaram com as suas remessas de dinheiro a Madeira e Portugal, a seguir ao 25 de Abril, quando não tínhamos divisas para comprar cereais e outros produtos essenciais", defende o governante.

O Secretário diz que foram essas remessas que evitaram uma crise alimentar no nosso país e recorda os profundos laços da comunidade madeirense à sua terra.

José Manuel Rodrigues lembra que "mesmo recentemente, os luso-descendentes, descontentes com a situação no seu país, vieram para a Madeira e contribuíram para dar uma nova dinâmica à nossa economia, quer como empresários quer como trabalhadores".

"Não há uma família madeirense que não tenha uma ligação à Venezuela e por isso é nosso dever ajudar quem nos ajudou e quem está a sofrer uma dor inimaginável".

O Secretário afirma que os apoios das empresas "podem ser canalizados para as várias associações de luso-venezuelanos existentes na Região, como o têm feito muitos cidadãos, nos últimos dias, ou então através dos canais institucionais, para os Centros Portugueses e Casas da Madeira, assim como para as organizações humanitárias internacionais".

José Manuel Rodrigues, revelou ainda que manteve previamente um contacto com o Presidente da Associação Comercial e Industrial do Funchal, António Jardim Fernandes, que se mostrou muito sensibilizado para esta causa humanitária e disponível para mobilizar o tecido empresarial regional no apoio às populações afectadas.

A Região prepara-se para enviar uma força especial de protecção civil de 18 elementos para ajudar a salvar vidas na Venezuela, integrada na força nacional mobilizada para esta operação.