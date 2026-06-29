Deputados do PSD/Madeira solidários com a Venezuela

O Grupo Parlamentar do PSD/Madeira apresentou, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, um voto de solidariedade para com o povo venezuelano e a comunidade portuguesa residente na Venezuela, na sequência dos fortes sismos que, no passado dia 24 de junho, atingiram a República Bolivariana da Venezuela.

Segundo o PSD/Madeira, em nota divulgada esta segunda-feira, a iniciativa surge em resposta à tragédia provocada pelos sismos, que causaram uma situação de "profunda dimensão humana, social e material". No voto, os sociais-democratas manifestam solidariedade para com as populações afectadas, apresentam condolências às famílias das vítimas e dirigem uma palavra de especial proximidade à comunidade portuguesa, lusodescendente e madeirense residente naquele país.

O documento sublinha os laços históricos, familiares, culturais e afectivos que unem a Madeira à Venezuela ao longo de várias gerações e destaca igualmente a importância da mobilização internacional, o trabalho desenvolvido pelas autoridades envolvidas nas operações de socorro, busca, salvamento e assistência humanitária, bem como a acção imediata do Governo Regional da Madeira, em articulação com o Governo da República.

O Grupo Parlamentar do PSD/Madeira refere ainda a disponibilidade manifestada pela Região para integrar a resposta humanitária dirigida à Venezuela.

Na iniciativa é também enaltecida a resposta da sociedade madeirense, das instituições, associações, autarquias, empresas, paróquias, comunidades e cidadãos que se mobilizaram na recolha de bens essenciais e no apoio às populações afectadas, considerando que esta mobilização demonstra a solidariedade da Madeira para com aqueles com quem partilha "história, sangue, memória e destino".